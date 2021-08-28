Россия: Владимир Путин заказывает атомные подводные лодки для пополнения военно-морских сил – но Кремль клянется не вмешиваться в кризис в Афганистане | Новости мира

Владимир Путин активизировал усилия по модернизации российского флота, начав строительство новых атомных подводных лодок.
Г-н Путин В понедельник страна издала приказ о создании «мощного и сбалансированного флота», вооруженного «современным оружием», для двух атомных подводных лодок с межконтинентальными баллистическими ракетами и других боевых кораблей.
В ходе видеозвонка Президент одобрил две дизельные подводные лодки и два корвета на двух верфях в Шевролевинске, Санкт-Петербурге и Комсомольске-на-Амуре.
Г-н Путин сказал: «Мы продолжим улучшать возможности российского военно-морского флота, улучшать его базы и инфраструктуру и оснащать его современным вооружением.
«Сильный и суверенный Россия Нужен мощный и сбалансированный флот. “
Объявление сделано на фоне растущей напряженности в отношениях с Западом – отношения после окончания холодной войны продолжают резко ухудшаться. Аннексия Крыма в 2014 году.
Но настаивал на том, что Кремль не будет вмешиваться в кризис. Афганистан В своем продолжении ТалибанПриобретение.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил в понедельник, что лидеры Совместного соглашения о безопасности (Военный альянс постсоветских государств) обсудили последствия «еще одной гражданской войны в Афганистане».
После обсуждения возглавляемого Россией военного альянса, в который вошли семь бывших советских республик, включая Армению, Беларусь, Казахстан, Киргизию и Таджикистан, Песков добавил: «Конечно, никто не собирается вмешиваться в эти события».
Россия установила крупное присутствие в Средиземном море, включая базу в порту Тартус. Сирия.
Сейчас это расширенный объект – единственный российский объект за пределами бывшего Советского Союза.
Путин добавил: «Мы продолжим показывать российский флаг в стратегически важных морских районах».
«Многие из наших вооружений обладают беспрецедентными возможностями в мире, а некоторые из них не будут иметь себе равных в долгосрочной перспективе», – сказал Путин.
Становится президентом УкраинаВладимир Желенский в понедельник пообещал сделать все возможное, чтобы вернуть его после аннексии Крымского полуострова.
Выступая на саммите Крымской платформы, г-н Желенский призвал международных союзников поддержать его усилия по возвращению Крыма.
Обратился к аудитории со всеми 30 делегатами. НАТО Страны-члены, премьер-министр Украины, пообещали «сделать все возможное для репатриации Крыма, чтобы Крым и Украина могли стать частью Европы».
«Для этого мы будем использовать все возможные политические, правовые и первичные дипломатические средства», – сказал г-н Желенский, предупредив, что столице Киеву нужна «эффективная международная поддержка».
Он раскритиковал Россию за использование Крыма в качестве «плацдарма для увеличения своего влияния в Черноморском регионе».
Но официальный представитель Кремля Песков назвал саммит «антироссийским мероприятием».
Украина призвала к мероприятию, чтобы оказать давление на Россию в связи с аннексией Крыма – многие страны, в том числе Великобритания и США, отказались признать это мероприятие и были объявлены незаконными.