Владимир Путин активизировал усилия по модернизации российского флота, начав строительство новых атомных подводных лодок.

Г-н Путин В понедельник страна издала приказ о создании «мощного и сбалансированного флота», вооруженного «современным оружием», для двух атомных подводных лодок с межконтинентальными баллистическими ракетами и других боевых кораблей.

В ходе видеозвонка Президент одобрил две дизельные подводные лодки и два корвета на двух верфях в Шевролевинске, Санкт-Петербурге и Комсомольске-на-Амуре.

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Президент Путин, снятый в День военно-морского флота, объявил, как Россия наращивает военно-морскую мощь. Изображение: A.P.



Г-н Путин сказал: «Мы продолжим улучшать возможности российского военно-морского флота, улучшать его базы и инфраструктуру и оснащать его современным вооружением.

«Сильный и суверенный Россия Нужен мощный и сбалансированный флот. “

Объявление сделано на фоне растущей напряженности в отношениях с Западом – отношения после окончания холодной войны продолжают резко ухудшаться. Аннексия Крыма в 2014 году.

Но настаивал на том, что Кремль не будет вмешиваться в кризис. Афганистан В своем продолжении ТалибанПриобретение.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил в понедельник, что лидеры Совместного соглашения о безопасности (Военный альянс постсоветских государств) обсудили последствия «еще одной гражданской войны в Афганистане».

После обсуждения возглавляемого Россией военного альянса, в который вошли семь бывших советских республик, включая Армению, Беларусь, Казахстан, Киргизию и Таджикистан, Песков добавил: «Конечно, никто не собирается вмешиваться в эти события».

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Россия установила крупное присутствие в Средиземном море, включая базу в порту Тартус. Сирия.

Сейчас это расширенный объект – единственный российский объект за пределами бывшего Советского Союза.

Путин добавил: «Мы продолжим показывать российский флаг в стратегически важных морских районах».

«Многие из наших вооружений обладают беспрецедентными возможностями в мире, а некоторые из них не будут иметь себе равных в долгосрочной перспективе», – сказал Путин.

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Российские военные корабли отмечают День ВМФ на Неве в Санкт-Петербурге. Изображение: A.P.



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Путин проинспектировал представителей военно-морского флота в Санкт-Петербурге, Россия



Становится президентом УкраинаВладимир Желенский в понедельник пообещал сделать все возможное, чтобы вернуть его после аннексии Крымского полуострова.

Выступая на саммите Крымской платформы, г-н Желенский призвал международных союзников поддержать его усилия по возвращению Крыма.

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Президент Желенский призвал международных союзников поддержать Украину в возвращении Крыма. Изображение: A.P.



Обратился к аудитории со всеми 30 делегатами. НАТО Страны-члены, премьер-министр Украины, пообещали «сделать все возможное для репатриации Крыма, чтобы Крым и Украина могли стать частью Европы».

«Для этого мы будем использовать все возможные политические, правовые и первичные дипломатические средства», – сказал г-н Желенский, предупредив, что столице Киеву нужна «эффективная международная поддержка».

Он раскритиковал Россию за использование Крыма в качестве «плацдарма для увеличения своего влияния в Черноморском регионе».

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Президент Украины Владимир Желенский и другие официальные лица на саммите Крымской платформы. Изображение: A.P.



Но официальный представитель Кремля Песков назвал саммит «антироссийским мероприятием».

Украина призвала к мероприятию, чтобы оказать давление на Россию в связи с аннексией Крыма – многие страны, в том числе Великобритания и США, отказались признать это мероприятие и были объявлены незаконными.