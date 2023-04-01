Президент России Владимир Путин (AP)

Россия взял на себя ответственность Совет Безопасности ООН Хотя против Украина.

С субботы Россия ежемесячно председательствует в совете из 15 членов в соответствии с ротацией, не затронутой войной на Украине.

Это означает, что Совет Безопасности возглавляет страна, президенту которой грозит ордер на арест. Военные преступления, вынесенные Международным уголовным судом в прошлом месяце.

«С 1 апреля абсурд выводят на новый уровень», — заявил постоянный представитель Украины Сергей Кислица.

«Совет Безопасности, как и было задумано, парализован и не в состоянии решать вопросы своей основной ответственности, а именно предотвращать конфликты, а затем разрешать конфликты».

Посол заявил, что Украина не будет входить в Совет Безопасности в апреле, за исключением «вопроса, имеющего решающее значение для национальной безопасности».

Украина в настоящее время не является членом совета, хотя ее часто приглашают выступить по военным вопросам.

США, Великобритания и Франция, а также их сторонники в совете, скорее всего, продемонстрируют свое неодобрение, понизив уровень своего представительства на мероприятиях, организованных Россией, но известно, что ни одно из государств-членов не планирует какой-либо формы бойкота или иного протеста.

В четверг Соединенные Штаты призвали Россию «действовать профессионально», но заявили, что нет никакого способа помешать Москве занять эту позицию.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал президентство России «самой худшей первоапрельской шуткой» и «резким напоминанием о том, что что-то не так с тем, как работает международная архитектура безопасности».

Михаил Подолак, советник президента Украины, назвал этот шаг «очередной узурпацией международного права… главного органа безопасности мира».

Президент Владимир Зеленский в прошлом году призвал Совет Безопасности реформировать или «полностью распустить», обвинив его в неспособности принять достаточные меры для предотвращения российского вторжения.

Он также призвал к исключению России из его состава.