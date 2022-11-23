Россия возобновляет производство советских «Москвичей» на бывшем заводе Renault.

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МОСКВА (Рейтер) — Россия в среду возобновила производство советской марки «Москвич» на подмосковном заводе, заброшенном французским автопроизводителем Renault после двухлетнего перерыва, сообщило Министерство промышленности и торговли России.

Рено (РЕНА.ПА) В мае она продала свой контрольный пакет акций автопроизводителя «АвтоВАЗ» российскому государству всего за один рубль, но с шестилетней опционом на выкуп. Свой завод, ныне переименованный в Московский автомобильный завод «Москвич», она продала еще за рубль.

В этом году планируется выпустить всего 600 автомобилей, и перезапуск вряд ли изменит мрачные перспективы отрасли в целом, которая может впервые в современной истории России снизить годовой объем продаж до менее миллиона автомобилей.

Конечная цель производства 100 000 автомобилей «Москвич» в год, некоторые из которых будут электрическими, значительно ниже среднего показателя по отрасли для автозавода с производительностью от 200 000 до 300 000. Tesla производит 22 000 автомобилей в неделю на своем заводе в Шанхае.

Об этом сообщил производитель грузовиков КамАЗ. «Первые автомобили «Москвич» сойдут с конвейера в декабре 2022 года», — говорится в сообщении технологического партнера завода.

Возможно, возрожденный «Москвич» («Москва») вернется с изюминкой. Источники сообщили Reuters, что для производства бренда будет использоваться проектная, инженерная и производственная платформа китайского автопроизводителя JAC.

Западные санкции в связи с военной кампанией Москвы в Украине серьезно затруднили доступ к компонентам, произведенным за границей, в то время как многие иностранные автопроизводители ушли. КАМАЗ и правительство установили новые цепочки поставок, но подробности не разглашаются.

«Задача на ближайшую перспективу — наладить мелкоконтрактное сборочное производство с участием отечественных поставщиков к концу 2023 года», — говорится в сообщении министра промышленности и торговли Денис Мантуров.

В министерстве заявили, что запуск крупносерийного производства обеспечит работой еще около 40 тысяч человек.

В министерстве сообщили, что продажи Москвича 3, который описывается как кроссовер с бензиновым двигателем и автоматической или механической коробкой передач, начнутся в декабре.

(Репортаж Глеба Столярова и Александра Мару) Монтаж Кевин Леви

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