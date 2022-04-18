Россия вторглась в Украину, а Харьков подвергся сильным обстрелам

В воскресенье, 17 апреля, после обстрела российскими войсками Харькова в Украине пожарные работали над тушением пожара в многоквартирном доме. (Эндрю Марианко / AB)

Областные власти заявили, что Харьков на северо-востоке Украины подвергся еще одному сильному обстрелу.

Олег Синекубов, глава Харьковской областной администрации, сообщил Telegram: «Сегодня среди бела дня из центра города на жилой массив Салтовка были сброшены бомбы, РСЗО. [multiple rocket systems] И артиллерия. К сожалению, 20 человек получили ранения и 5 погибли. Повреждены многоквартирные дома и другая гражданская инфраструктура».

Мэр города Игорь Терехов сообщил, что утром обстрелу подверглись жилые районы, а во второй половине дня по центру города были выпущены ракеты. По его словам, повреждены десятки зданий, в том числе убиты и ранены.

Терехов заявил, что русские «не оставляли попыток истребить харьковчан, посеяв панику в городе и сломив наш дух. Однако воля харьковчан, воля украинцев не могла быть сломлена противником. Сегодня я твердо верил в это. когда увидел, как врач спрятал раненую во время обстрела женщину».

«Российские силы продолжают обстрел города, поэтому еще раз призываю оставаться в убежище и на станции метро, ​​если это возможно», — написал Дериков в своем Telegram-канале.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям заявила в воскресенье днем: «В результате обстрела противником в центральной части города Харькова было обстреляно 18 адресов. Загорелись жилые дома четвертого и пятого этажей». К тушению пожара привлечено 160 пожарных и 33 единицы техники.

Синекубов заявил, что, несмотря на обстрелы, украинские силы оттесняют русских к востоку от города. Он сказал, что несколько деревень в 25 милях (40 км) к юго-востоку от Харькова были освобождены.

Если это правда и украинские завоевания на востоке Харькова продолжатся, усилия России по передислокации войск для нападения на Донбасс на востоке Украины могут быть сорваны. На прошлой неделе украинский спецназ разрушил мост на переделе к югу от Харькова.