Россия выбирает актрису для полета на Союз в мае следующего года

Дуглас, Великобритания – Российская актриса, которую отправят на Международную космическую станцию ​​в рамках предстоящего полета корабля “Союз МС-19”, будет объявлена ​​среди четырех финалистов 15 мая, как сообщил президент Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Этот необычный космический полет будет связан со съемками фильма «Вызов» («Вызов»), анонсированного в ноябре прошлого года и являющегося партнерством Роскосмоса и московского Первого канала. В то время было начато открытое прослушивание для поиска актрис, как профессиональных, так и любительских, желающих участвовать.

В марте Роскосмос и Первый канал объявили, что получили около 3000 тестов и отправили шорт-лист из 20 актрис в Центр подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина. Там они пройдут медицинские, физические и психологические тесты, чтобы определить, кто подходит для полета на Международную космическую станцию.

Выступая на пресс-конференции 23 апреля на ракетном заводе «Прогресс» в Самаре, Россия, Рогозин сообщил, что режиссер фильма Клим Шибенко прошел медицинское обследование и подтвердил, что фильм подходит для полета на Международную космическую станцию. Следующим шагом Шепенко и его отборочной группы будет выбор актрисы, которая будет сопровождать его и астронавта Антона Шкаплерова на корабле «Союз МС-19».

Шипенко сказал, что это решение будет за Шипенко. «В конце концов, мы понимаем, что всегда менеджер решает, с кем работать. Сейчас для нас важно показать ему, какая из этих девушек готова принять вызов космического полета».

Хотя Рогозин отказался назвать финалистов или назвать их количество, дополнительная информация подтверждает, что группа состоит из четырех женщин в возрасте от 27 до 36 лет. Три профессиональные актрисы имеют опыт работы, а четвертая – актриса-любитель с лицензией пилота:

София Арзаковская (также известная как София Скиа)

Галина Кирова

Алина Мордовина

Юлия Пересильд

Аржаковская снялась во многих голливудских и британских фильмах, а Мордовина и Пересильд хорошо известны на отечественном телевидении и кино. У Каировой нет актерского опыта.

По словам Рогозина, актриса, которая войдет в основной экипаж корабля «Союз МС-19», а также ее замену / дублю, будет выбрана творческим и актерским коллективом Шипенко в течение ближайших двух недель.

Также кажется вероятным, что вопрос контрактов, соглашений и уступок, которые должны будут заключить все стороны, будет очень сложным. Этот проект беспрецедентен, и существует множество сценариев, которые могут возникнуть во время тренировок, космических полетов и после возвращения на Землю, которые необходимо будет рассмотреть и разобраться. Возникает также вопрос о том, захочет ли одна из самых популярных актрис среди финалистов принять роль дублера, учитывая время, необходимое для этого, учитывая вероятность того, что она не будет разоблачена.

После того, как актриса будет выбрана и заключен контракт, весь экипаж корабля «Союз МС-19» во главе со Шкаплеровым и их резервные копии будут официально утверждены государственной комиссией 13 мая. Вышел в эфир через два дня.

Павел Власов, руководитель Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина, ранее заявлял, что «Союз МС-19» будет запущен 20 сентября, то есть тренировочный период составит всего четыре месяца. Власов ранее сказал, что он и его команда хотят использовать эту миссию, чтобы усовершенствовать процесс подготовки космонавтов примерно в это время для будущих космических туристов. Однако другие источники по-прежнему называют ожидаемую дату запуска 5 октября.

После 12-дневного пребывания на Международной космической станции, во время которого будут отсняты большие части фильма, Шипенко и его звезда вернутся на Землю на борту корабля “Союз МС-18” вместе с покидающим его командиром Международной космической станции Олегом Новицким.

Заседание комитета 13 мая также должно подтвердить долгожданный экипаж корабля «Союз МС-20»: российский астронавт Александр Мысоркин и два клиента Space Adventures, австрийский пилот Йоханна Мейслингер и японский художник Юми Мацутоя. Ожидается, что эта миссия начнется в декабре.