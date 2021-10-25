Россия выбирает «Освобождение первых» для международного романа «Оскар» – The Hollywood Reporter

Россия выбрала развязать кулак, драма, действие которой разворачивается вокруг молодой женщины, пытающейся избежать удушающих ограничений своей семьи, когда она претендует на премию «Оскар 2022» в категории «Лучший международный художественный фильм».

Режиссер Кира Коваленко (سوف wichka), развязать кулак Премьера фильма состоялась в Каннах, где он получил первый приз в номинации «Лучший фильм» на боковой панели фестиваля «Особый взгляд».

Новичок Милана Агузарова играет Аду, женщину, застрявшую в тупиковом промышленном городе в российском департаменте Северная Осетия. Оказавшись между требованиями старшего брата и больного, но все еще властного отца, она изо всех сил пытается вырваться на свободу. развязать кулак Продюсеры фильма, номинированного на «Оскар», Александр Роднянский и Сергей Мелкомов. Левиафан (2014). Выберите Arthouse Streamer MUBI развязать кулак в Северную Америку и Великобританию после своего дебюта в Каннах.

Исторически сложилось так, что фильмы из России и Советского Союза до 1989 года были постоянными претендентами на лучшую международную награду на церемонии вручения премии Оскар, но российский фильм не получал премию Оскар с 1994 года, когда Никита Михалков солнце сжег это Он взял главный приз.

21 декабря Академия кинематографических искусств и наук объявит шорт-лист премии Оскар 2022 года. Номинации будут объявлены 8 февраля. 94-я церемония вручения премии Оскар состоится 27 марта 2022 года.