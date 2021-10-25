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Россия выбирает «Освобождение первых» для международного романа «Оскар» – The Hollywood Reporter

26 октября, 2021
Muhammad

Россия выбрала развязать кулак, драма, действие которой разворачивается вокруг молодой женщины, пытающейся избежать удушающих ограничений своей семьи, когда она претендует на премию «Оскар 2022» в категории «Лучший международный художественный фильм».

Режиссер Кира Коваленко (سوف wichka), развязать кулак Премьера фильма состоялась в Каннах, где он получил первый приз в номинации «Лучший фильм» на боковой панели фестиваля «Особый взгляд».

Новичок Милана Агузарова играет Аду, женщину, застрявшую в тупиковом промышленном городе в российском департаменте Северная Осетия. Оказавшись между требованиями старшего брата и больного, но все еще властного отца, она изо всех сил пытается вырваться на свободу. развязать кулак Продюсеры фильма, номинированного на «Оскар», Александр Роднянский и Сергей Мелкомов. Левиафан (2014). Выберите Arthouse Streamer MUBI развязать кулак в Северную Америку и Великобританию после своего дебюта в Каннах.

Исторически сложилось так, что фильмы из России и Советского Союза до 1989 года были постоянными претендентами на лучшую международную награду на церемонии вручения премии Оскар, но российский фильм не получал премию Оскар с 1994 года, когда Никита Михалков солнце сжег это Он взял главный приз.

21 декабря Академия кинематографических искусств и наук объявит шорт-лист премии Оскар 2022 года. Номинации будут объявлены 8 февраля. 94-я церемония вручения премии Оскар состоится 27 марта 2022 года.

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