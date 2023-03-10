Россия выпустила трейлер первого полнометражного фильма, снятого в космосе

В России вышел трейлер первого полнометражного фильма, снятого в космосе.

«Вызов» снимается на борту Международной космической станции (МКС) в течение 12 дней в 2021 году. Он рассказывает о кардиохирурге по имени Женя (которую играет российская актриса Юлия Пересильд), которая входит в команду врачей, отправленных на операцию. о космонавте (которого играет космонавт Олег Новицкий), потерявшем сознание на орбитальной станции.

Фильм — совместный проект Роскосмоса, Первого канала и студии «Желтое, черное и белое». В фильме также есть роли российских космонавтов Антона Шкаплерова, Новицкого и Петра Дуброва.

Всего на орбите было отснято около 35-40 минут киноэкрана.

Вызов выйдет 12 апреля.

По данным российского космического агентства Роскомос, «Фильм призван популяризировать космическую деятельность России, а также прославить профессию космонавтов».

Во время съемок НАСА заявило, что это «представляет собой расширение коммерческих космических возможностей, включая создание художественных фильмов».

Роскосмос впервые объявил о проекте фильма в ноябре 2020 года, и на роль была выбрана 37-летняя Пересильд.

Пересильд и продюсер и режиссер Клим Шпенко отправились на Международную космическую станцию ​​вместе с ветераном российского космонавта Антоном Шкапелровым в октябре 2021 года и снимали фильм в течение 12 дней.

Хотя «Вызов» — первый полнометражный фильм, снятый в космосе, это не первый проект, снятый на борту Международной космической станции.

Ранее он изображал космонавтов советской эпохи на борту корабля «Союз Т-9» и внутри космической станции «Салют-7» в российском художественном фильме 1984 года «Возвращение с орбиты».

Двадцать четыре года спустя астронавт Ричард Гэрриот, финансируемый из частных источников, выпускает научно-фантастический короткометражный фильм «Апогей страха», действие которого происходит на борту Международной космической станции.

В список также вошли документальный фильм IMAX 2002 года, рассказанный Томом Крузом, и восьмиминутный научно-фантастический фильм 2012 года бизнесмена и космического туриста Ричарда Гэрриота.

В 2020 году Круз вместе с режиссером Дугом Лиманом объявили о планах полета на Международную космическую станцию ​​для съемок художественного фильма в сотрудничестве со SpaceX и НАСА Илона Маска.