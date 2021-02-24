Россия демонстрирует новую фабрику вакцин Govt-19, люди не хотят, чтобы их стреляли

CNN получила эксклюзивный доступ к объекту, где сейчас находится Generium Pharmaceuticals, принадлежащая Govit-19, Spotnik Vs.

Огромный высокотехнологичный комплекс – одно из семи новых производств по всей стране.

Каждый этап производственного процесса должен был быть тщательно спроектирован и измерен, в том числе обширные системы фильтрации воды, чтобы серийно производить новую вакцину.

«В принципе, процесс производства известен на небольшом лабораторном уровне, но создание его в крупных промышленных масштабах – это другая вселенная», – сказал CNN Дмитрий Поториев, главный научный сотрудник Generia.

«Вы не можете перейти от одного литра биомассы к 100 литрам, 1000 или 1 тонне биомассы. Каждый процесс отличается, окисление отличается, баланс массы отличается», – пояснил он.

По его словам, эти проблемы были устранены несколько месяцев назад, и теперь завод готов к дальнейшему увеличению производства.

«Прямо сейчас мы производим миллионы долларов каждый месяц, надеясь получить еще больше, может быть, около 10 или 20 миллионов в месяц», – сказал Поттерио.

В более холодных холодильниках Cavernous, где температура ниже, чем в русскую зиму, бутылки Spotnik V разливаются в ящики и ждут доставки. У каждой бутылки есть свой уникальный QR-код, который мы сообщаем, чтобы пациенты могли найти его в любой точке мира.

Вакцина одна из самых распространенных в мире. Соглашения подписали не менее 30 стран, от Аргентины до Филиппин. По данным Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), он отвечает за мировое производство и распространение вакцин на сумму почти 2,5 миллиарда долларов.

Нежелание дома

Но спрос на Спутник V среди россиян пока проявляется без особого энтузиазма.

Это страна с самым высоким в мире числом случаев инфицирования Govt-19 – более 4,1 миллиона случаев и цифр. Но это одна из самых больших сомнений в отношении вакцины в мире. Недавний опрос, проведенный Независимым Левада-центром, показывает, что 38% россиян готовы к вакцинации.

Ранее в этом месяце один из ключевых ученых, стоящих за разработкой вакцины, сказал, что около 2,2 миллиона человек – менее 2% населения России – получили по крайней мере начальную дозу режима двух инъекций.

Первой вакциной против Govt-19 была вакцина Sputnik V, которая была одобрена для использования в любой точке мира в августе прошлого года, еще до завершения крупномасштабных испытаний на людях.

Первоначально был широко распространен скептицизм по поводу запуска спутника V космической гонки с Соединенными Штатами с первого в мире спутника, запущенного Советским Союзом в 1957 году. Критики говорят, что «вакцина Путина» была разработана, чтобы стать первой в мировой гонке, независимо от того, насколько эффективной или безопасной может быть кремлевская вакцина.

Но результаты крупномасштабного эксперимента на людях, опубликованные и рассмотренные в престижном медицинском журнале Lancet в начале этого месяца, показали эффективность вакцины 91,6%.

Однако теории заговора против вакцины действуют в Интернете, и группы наблюдения сообщают, что за ними наблюдают миллионы людей в России. Александра Аркипова, социальный антрополог из государственного университета РАНХиГС, сказала CNN, что многие россияне имеют культурную тенденцию не доверять медицинскому учреждению, которое считается контролируемой ветвью правительства и вмешивается в личную жизнь людей.

Еще одна причина для подозрений заключается в том, что, несмотря на заявления президента Владимира Путина о вакцинации его дочери, он еще не сделал прививку.

Кремль снял вопросы о том, почему планируется вакцинация Путина, и что, когда он, наконец, будет вакцинирован, народ получит уведомление.

Но в стране, где многие считают сильного человека Кремля своим лидером, его уход с фронта “Спутник V” значительный и обнадеживающий.

Предложения мороженого

Все взрослые в России без элементарных заболеваний теперь имеют право на бесплатную вакцинацию. Но прогресс в Москве болезненный. По словам мэра Сергея Софьянина, в городе с населением более 12 миллионов человек на данный момент вакцинировано менее 600 000 человек.

Поэтому есть стремление увеличивать цифры.

Финансируемая государством компания Kamalaya, разработавшая вакцину, была рада пригласить команду CNN получить вакцину как бы из источника.

Всплывающие клиники открываются по всей Москве – российскому центру эпидемии коронавируса.

Перед тем как подняться наверх за Spatnik V, у москвичей есть один из самых фешенебельных торговых центров ГУМ, где в драгоценных бутиках можно увидеть последние новинки моды, они получают бесплатное мороженое с каждой инъекцией – ваниль в шоколаде.

Персонал сообщил CNN, что каждый день вакцинируются около 200 человек. У сотен есть потенциал.

Еще одна больница была открыта в модном обеденном зале в Depo Moscow для популяризации вакцинации после обеда в уличной еде или ужина с суши.

Для тех, кто любит классическую музыку, есть даже что-то внутри знаменитого московского оперного театра «Геликон», где из динамиков звучат голоса арендаторов, ожидающих вакцинации.

Некоторые люди понимают, что эта вакцина – лучший шанс избежать инфекции.

84-летний Вадим Свистунов и его 86-летняя жена Нонна через три недели пошли в оперный театр для вакцинации и ревакцинации.

“Мы пока не хотим туда идти”, – сказал Свистунов CNN, который указал на небо. «Мы никуда не торопились, – сказал он.