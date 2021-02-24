Россия демонстрирует новую фабрику вакцин Govt-19, люди не хотят, чтобы их стреляли

CNN получила эксклюзивный доступ к объекту, где сейчас находится Generium Pharmaceuticals, принадлежащая Govit-19, Spotnik Vs.
Огромный высокотехнологичный комплекс – одно из семи новых производств по всей стране.
Каждый этап производственного процесса должен был быть тщательно спроектирован и измерен, в том числе обширные системы фильтрации воды, чтобы серийно производить новую вакцину.
«В принципе, процесс производства известен на небольшом лабораторном уровне, но создание его в крупных промышленных масштабах – это другая вселенная», – сказал CNN Дмитрий Поториев, главный научный сотрудник Generia.
«Вы не можете перейти от одного литра биомассы к 100 литрам, 1000 или 1 тонне биомассы. Каждый процесс отличается, окисление отличается, баланс массы отличается», – пояснил он.
По его словам, эти проблемы были устранены несколько месяцев назад, и теперь завод готов к дальнейшему увеличению производства.
«Прямо сейчас мы производим миллионы долларов каждый месяц, надеясь получить еще больше, может быть, около 10 или 20 миллионов в месяц», – сказал Поттерио.
В более холодных холодильниках Cavernous, где температура ниже, чем в русскую зиму, бутылки Spotnik V разливаются в ящики и ждут доставки. У каждой бутылки есть свой уникальный QR-код, который мы сообщаем, чтобы пациенты могли найти его в любой точке мира.
Нежелание дома
Это страна с самым высоким в мире числом случаев инфицирования Govt-19 – более 4,1 миллиона случаев и цифр. Но это одна из самых больших сомнений в отношении вакцины в мире. Недавний опрос, проведенный Независимым Левада-центром, показывает, что 38% россиян готовы к вакцинации.
Ранее в этом месяце один из ключевых ученых, стоящих за разработкой вакцины, сказал, что около 2,2 миллиона человек – менее 2% населения России – получили по крайней мере начальную дозу режима двух инъекций.
Однако теории заговора против вакцины действуют в Интернете, и группы наблюдения сообщают, что за ними наблюдают миллионы людей в России. Александра Аркипова, социальный антрополог из государственного университета РАНХиГС, сказала CNN, что многие россияне имеют культурную тенденцию не доверять медицинскому учреждению, которое считается контролируемой ветвью правительства и вмешивается в личную жизнь людей.
Еще одна причина для подозрений заключается в том, что, несмотря на заявления президента Владимира Путина о вакцинации его дочери, он еще не сделал прививку.
Кремль снял вопросы о том, почему планируется вакцинация Путина, и что, когда он, наконец, будет вакцинирован, народ получит уведомление.
Но в стране, где многие считают сильного человека Кремля своим лидером, его уход с фронта “Спутник V” значительный и обнадеживающий.
Предложения мороженого
Все взрослые в России без элементарных заболеваний теперь имеют право на бесплатную вакцинацию. Но прогресс в Москве болезненный. По словам мэра Сергея Софьянина, в городе с населением более 12 миллионов человек на данный момент вакцинировано менее 600 000 человек.
Поэтому есть стремление увеличивать цифры.
Всплывающие клиники открываются по всей Москве – российскому центру эпидемии коронавируса.
Перед тем как подняться наверх за Spatnik V, у москвичей есть один из самых фешенебельных торговых центров ГУМ, где в драгоценных бутиках можно увидеть последние новинки моды, они получают бесплатное мороженое с каждой инъекцией – ваниль в шоколаде.
Персонал сообщил CNN, что каждый день вакцинируются около 200 человек. У сотен есть потенциал.
Еще одна больница была открыта в модном обеденном зале в Depo Moscow для популяризации вакцинации после обеда в уличной еде или ужина с суши.
Для тех, кто любит классическую музыку, есть даже что-то внутри знаменитого московского оперного театра «Геликон», где из динамиков звучат голоса арендаторов, ожидающих вакцинации.
Некоторые люди понимают, что эта вакцина – лучший шанс избежать инфекции.
84-летний Вадим Свистунов и его 86-летняя жена Нонна через три недели пошли в оперный театр для вакцинации и ревакцинации.
“Мы пока не хотим туда идти”, – сказал Свистунов CNN, который указал на небо. «Мы никуда не торопились, – сказал он.