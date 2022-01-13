Россия доминирует в первый день чемпионата Европы по фигурному катанию

Таллинн, Эстония (AFP) – Россия доминировала в первый день чемпионата Европы по фигурному катанию в среду, заняв первые три места в короткой программе среди мужчин и пар.

Чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галямов возглавили соревнования пар после чистого катания, набрав 82,36 балла в классической балетной программе «Эсмеральда». Мишина и Галямов выиграли титул чемпиона мира в прошлом году и выиграли все четыре соревнования в этом сезоне на Олимпиаде в следующем месяце.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов финишировали вторыми со временем 81,58 секунды после того, как Тарасова попала в руку при приземлении с броска. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский финишировали третьими со временем 76,26 после того, как Бойкова удвоила первый тройной гол. Они на 13 очков опережают следующую пару по рейтингу. Произвольная программа для пар по четвергам.

Андрей Мозалев возглавил российскую тройку лучших в мужской короткой программе всего через три дня после того, как его добавили в команду в качестве замены после травмы.

Меньше очка разделяет троих россиян, что положительно сказывается на результатах пятничной произвольной программы. Мозалев лидирует с результатом 99,76 после приземления в групповом тулупе-тройном тулупе, силовом квадроцикле и тройной оси, с Марком Кондратюком 99,06 и Евгением Семененко 99,04.

Мозалев, обладатель титула чемпиона мира среди юниоров на том же стадионе в 2020 году, был включен в состав сборной России в воскресенье после того, как олимпийский чемпион 2018 года Михаил Коляда получил травму на тренировке. Мозалев хочет убедить Аль-Иттихад занять одно из трех мест в олимпийской сборной России.

«Мне было немного трудно, когда я узнал, что еду сюда, чтобы соревноваться, но я справился с этим», — сказал он.

Вирус Короны заставил многих фигуристов пропустить чемпионат Европы.

Пятикратная чемпионка Европы в танцах на льду Габриэла Пападакис и француз Гийом Сезирон отказались от участия на прошлой неделе, сославшись на риск заражения вирусом перед Олимпийскими играми. Большая часть израильской команды отсутствует после того, как СМИ страны сообщили о вспышке вируса в команде.

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