Россия до сих пор владеет более чем 400 самолетами, принадлежащими Западу

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В начале прошлого месяца сотрудник судебной системы Шри-Ланки вошел в крупнейший аэропорт страны, размахивая судебным запретом. Рейс Аэрофлота должен был вылететь в Москву отложен. Около 200 пассажиров сошли с самолета и перебрались в местные гостиницы. Их путешествие было сорвано ирландской компанией, которая зафрахтовала самолет у «Аэрофлота» и теперь требует вернуть его в соответствии с западными санкциями против России.

Инцидент вызвал дипломатический скандал на тропическом острове на юге Индии, доходы которого от туризма в значительной степени зависят от России. для топлива. Во-первых, «Аэрофлот» приостановил все полеты на остров, препятствуя потоку отдыхающих. Затем в частных беседах, по словам европейского чиновника, знакомого с тем, что произошло, Москва пригрозила также сократить поставки энергоносителей, что усугубило бы экономический кризис, который уже вызвал нехватку продовольствия и топлива и массовые беспорядки.

Через несколько дней суд по требованию правительства вынес новое решение, разрешающее самолету летать, и он вылетел в Россию, где и находится сейчас. летать регулярно Между Москвой и Киргизией.

Для Шри-Ланки драка из-за самолета, принадлежащего ирландцам, была всего лишь моментальным снимком в длинной череде событий, которые на прошлой неделе привели к хаосу, когда протестующие ворвались в дома президента и премьер-министра, вынудив их поклясться уйти в отставку. Но для России это была победа в упорной кампании против четырехмесячной западной санкционной кампании. Покажите, как далеко Москва готова зайти, чтобы защитить свою экономику, особенно в слабых государствах, где она имеет влияние.

Есть признаки того, что санкции начинают приносить плоды. Статистика российского правительства показывает, что производство автомобилей я отступил На 96,7 процента в мае по сравнению с прошлым годом, что угрожает сектору с 600 000 рабочих. Экономисты говорят, что это отражает Повсеместный коллапс производства, поскольку фабрики, принадлежащие иностранцам, закрываются, а местные фабрики пытаются импортировать западные компоненты.

Сотни иностранных компаний прекратили свою деятельность в России, инфляция составляет 16 процентов, валовой внутренний продукт страны в этом году сократится на 8,5 процента, МВФ Ожидать. Экономисты говорят, что долгосрочные перспективы России остаются мрачными. «Потенциал экономического спада еще не исчерпан», — написал в информационном бюллетене от 30 июня Сергей Алексаченко, бывший высокопоставленный чиновник Министерства финансов и Центрального банка России, который сейчас живет в США. READ Россия и Индия рассматривают возможность совместной разработки месторождений углеводородов в Арктике и на Дальнем Востоке - бизнес и экономика

Но некоторые факторы по-прежнему работают в пользу России, в том числе прибыльный экспорт нефти и газа, который финансирует армию и систему социальной защиты. Россия заработала около 93 миллиардов евро — около 93 миллиардов долларов, или 1 миллиард долларов в день — в виде доходов от экспорта ископаемого топлива за первые 100 дней войны. мне Центр исследований энергии и чистого воздуха, некоммерческая организация в Финляндии.

Москва упорно борется везде, где только может, чтобы смягчить воздействие санкций. Авиация является одним из таких секторов.

На сегодняшний день российские авиакомпании отказались вернуть более 400 самолетов и большое количество деталей самолетов, которые они арендовали у западных компаний, что вынудило лизинговые компании подать страховые иски на сумму 10 миллиардов долларов, согласно данным и исследовательской компании Cirium.

«Санкции могут служить долгосрочной цели изоляции России», — сказал Ристо Майутс, генеральный директор компании Estonia Aviation Services, которая не смогла вернуть многие двигатели из России. «Но в краткосрочной перспективе они были не такими болезненными, как предполагалось».

Он добавил, что, несмотря на все внимание, которое привлекла конфискация олигархических яхт в России, гораздо большее значение имеет то, что происходит с самолетом.

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«Что будет делать Запад с яхтами — ловить рыбу? Русские многое умеют с самолетами». «В краткосрочной перспективе они получили довольно хорошую сделку».

Посольство России в Вашингтоне не ответило на запрос о комментариях. Министерство иностранных дел Шри-Ланки охарактеризовало инцидент как коммерческий спор и заявило, что правительство сделало все возможное, чтобы не перерасти в дипломатический спор.

Санкции на авиарейсы нацелены на одну из главных слабых сторон России — она опирается на самолеты Boeing и Airbus, произведенные за рубежом и принадлежащие западным чартерным компаниям. По словам Роба Морриса, главы отдела глобального консалтинга Cirium, из 968 самолетов в российском коммерческом парке накануне войны на Украине 515 принадлежали нероссийским лизинговым компаниям. READ Байдену нравится бизнес, поскольку Эрдоган ищет новую эру в первых переговорах

Даже самолеты, произведенные в России, такие как Sukhoi Superjet, который является региональным самолетом, и Иркут MC-21 призван конкурировать с Airbus A320 и Boeing 737 и использует двигатели, авионику и программное обеспечение из США и Европы. Аналитики говорят, что российская государственная компания пытается разработать полностью отечественный двигатель для МС-21, но на это потребуется время.

Санкции, наложенные на западные компании, за расторжение договоров аренды и отзыв самолетов. Беспрецедентный набор мер экспортного контроля, введенных коалицией из 37 стран Европы, Северной Америки и Азии, также не позволяет компаниям продавать в Россию новые самолеты, детали или программное обеспечение, обслуживать российские самолеты или предоставлять им обновления программного обеспечения через Интернет. Запретили даже заправку самолета Боинг, арендованного российской организацией.

Но в марте президент России Владимир Путин задержал некоторые боли Подписание закона Разрешить авиакомпаниям использовать иностранные самолеты для внутренних рейсов. По данным Cerium, пока западные компании вернули в Россию лишь около 80 из 515 арендованных ими машин.

«Сообщество арендодателей в целом смирилось с тем, что большая часть самолетов, размещенных в России, не будет возвращена», — сказал Майк Стенгель, консультант консалтинговой компании AeroDynamic из Мичигана.

Мучительная погоня AerCap за самолетом, избежавшим захвата в Шри-Ланке, показывает, насколько хрупкими могут быть усилия по восстановлению. Ирландская компания, крупнейший в мире арендодатель коммерческих самолетов, Говорит Только у него более 100 самолетов застряли в России, где он подал страховые иски на сумму 3,5 миллиарда долларов.

Согласно судебным документам в Шри-Ланке, AerCap написала в «Аэрофлот» письмо с требованием вернуть Airbus A330-300 в течение двух дней после вторжения России в Украину в феврале. К середине апреля за этим последовало еще пять писем, но «Аэрофлот» продолжал использовать самолет стоимостью 17,3 миллиона долларов для перевозки туристов в Шри-Ланку и обратно, обеспечивая обанкротившееся государство редким источником дохода.

Когда 2 июня AerCap добилась судебного решения о посадке самолета, Аэрофлот выразил протест, отменив все свои рейсы в страну и заявив, что Шри-Ланка дала России «государственную гарантию» того, что ее самолеты могут летать и улетать без преследований. МИД России предупредил посла Шри-Ланки о «негативном влиянии» на двусторонние отношения. READ Евросоюз ввел санкции против российского депозитария, который будет обслуживать еврооблигации

Среди угроз Москвы, по словам еврочиновника, — отключение энергоснабжения. Это оказалось решающим как минимум в одном случае в конце мая, когда партия российской нефти позволила перезапустить единственный нефтеперерабатывающий завод Шри-Ланки впервые более чем за два месяца. Об этом сообщает Bloomberg News..

В интервью с местная газета Министр юстиции Шри-Ланки, который был опубликован 5 июня, сказал, что поручил генеральному прокурору «разобраться с этим, потому что есть внеюридические последствия. Такие приказы могут негативно повлиять на нашу страну».

На следующий день юристы правительства Шри-Ланки, представляющие государственный аэропорт, присоединились к «Аэрофлоту» и обратились в суд с просьбой отменить постановление об отсрочке. Суд обязал к этому, заявив, что приказ был выполнен неправильно, и самолет немедленно вылетел в Москву.

На прошлой неделе, через месяц после того, как самолет вылетел из Шри-Ланки, президент страны Готабая Раджапакса написал в Твиттере о телефонном разговоре с Путиным.

«Поблагодарив его за всю поддержку, оказанную его правительством для преодоления проблем прошлого, я запросил предложение кредитной поддержки для импорта топлива в #лка в преодолении текущих экономических проблем. чирикатьиспользуя аббревиатуру Шри-Ланки.

AerCap — не единственная пострадавшая компания по аренде автомобилей. Перед вторжением Майотс, генеральный директор Eesti Magnetic MRO, заявил, что сдал в аренду российским авиакомпаниям четыре двигателя Boeing. С европейским экспортным контролем у него был месяц, чтобы вернуть их. Российская авиакомпания просто отказалась их принимать. «Мои активы все еще там», — сказал он.

Даже если компании в конечном итоге вернут себе самолеты, это не конец их беспокойства, сказал Джейсон Дикстен, генеральный юрисконсульт Ассоциации авиационных поставщиков, американской группы, которая представляет дистрибьюторов запчастей для самолетов. Поскольку российским компаниям было дано разрешение на производство деталей для самолетов, вполне вероятно, что самолеты будут содержать детали, которые не были тщательно проверены западными агентствами.

«Арендные компании опасаются, что если и когда они восстановятся [their planes] Они не смогут его использовать, потому что не смогут проверить летную годность.