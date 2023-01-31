Россия заблокировала запуск зашифрованной электронной почты Skiff • TechCrunch

По данным Российской организации цифровых прав и поставщика электронной почты, российское правительство заблокировало еще одного провайдера зашифрованной электронной почты.

В минувшую среду «Роскомсвобода» назвала себя «первым российским общественным органом, активно работающим в сфере защиты цифровых прав и расширения цифровых возможностей». сообщил Неизвестное российское правительственное агентство приказало запретить СкифПоставщик электронной почты и облачных сервисов Запущен в прошлом году. С тех пор исполнительный директор Skiff Эндрю Милич поделился доказательствами запрета с TechCrunch.

Запрет на Skiff наступил через три года после того, как Россия заблокировала аналогичные сервисы шифрования электронной почты. Протонная почта И ТуданотаРежим президента Владимира Путина показал, что он жестко контролирует службы зашифрованной связи, которые позволяют его гражданам поддерживать разговоры, за которыми трудно следить.

Посольство России в Вашингтоне не ответило на запрос о комментариях. Цензурный орган российского правительства, широко известный как Роскомнадзор, также не ответил на электронное письмо с просьбой прокомментировать ситуацию. Роскомнадзора регистр Заблокированные сайты На момент публикации Skiff не числился заблокированным.

Станислав Шакиров, технический директор и соучредитель РоскомсвободаTechCrunch сообщил TechCrunch, что блокировка действует в полной мере и что «блокировка осуществляется интернет-провайдерами с использованием масок URL-адресов (*.skiff.com) и IP-адресов на своих устройствах».

Это приводит к блокировке Skiff.com и всех его поддоменов, пояснил Шакиров, «чтобы российские пользователи, которые не используют VPN, плагины для браузера или инструменты обхода цензуры, такие как Tor или Psiphon, не могли получить доступ к сервисам Skiff».

Милич из Skiff сказал TechCrunch, что трафик из России упал на 81% с прошлой недели, и он также поделился видео о том, как пользователь из России пытается войти в Skiff, что заканчивается тем, что пользователь видит ошибку подключения. Милич добавил, что получил много жалоб от пользователей из России на то, что сервисом больше нельзя пользоваться.

По словам Шиффа, у компании в России полмиллиона пользователей.

«Я основал Skiff с личным видением сети, в которой наша личная информация никогда не будет передана, куплена или продана. [Skiff’s co-founder ] Джейсон [Ginsberg] «У меня обоих были личные или профессиональные связи с Россией — мои через Стэнфорд, а семья Джейсона бежала из советского блока через секретную радиосеть в конце 1970-х, — сказал Милич. — Мы еще более уверены в себе и привержены нашей миссии».