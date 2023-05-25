Россия закрывает посольство Швеции, высылает дипломатов

МОСКВА, 25 мая (Рейтер) — Россия заявила в четверг, что закроет посольство Швеции в Санкт-Петербурге и собственное представительство в Гётеборге, втором по величине городе Швеции, после того, как Стокгольм выслал пятерых россиян. Прошлый месяц.

В прошлом месяце Стокгольм заявил, что выслал дипломатов из-за проблем с разведкой. МИД России назвал высылку «откровенно враждебным шагом».

Он заявил, что отозвал свое разрешение на открытие посольства Швеции в Санкт-Петербурге с сентября.

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем заявил в своем заявлении, что эта новость «вызывает глубокое сожаление» и «еще раз подтверждает негативное политическое развитие России и международную изоляцию страны».

«Россия приняла решение о высылке шведских дипломатов, которые вели постоянную дипломатическую деятельность в России, действуя в рамках Венской конвенции. Мы глубоко сожалеем о заявлении России о консульстве в Санкт-Петербурге», — сказал он.

Отношения между двумя странами ухудшились после того, как в прошлом году Швеция объявила о вступлении в НАТО после вторжения России в Украину. В российском отчете говорится, что связи упали до рекордно низкого уровня.

Об этом сообщает агентство Рейтер. Монтаж Марк Тревельян

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