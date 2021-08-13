Россия занимает третье место среди крупнейших экспортеров Евросоюза – Евростат – Бизнес и экономика

Брюссель, 13 августа. Общий объем российского экспорта товаров в страны Евросоюза в первом полугодии 2021 года составил 67,4 млрд евро, что позволило России занять третье место в списке крупнейших экспортеров Евросоюза, как и в период с января по январь, сообщило европейское статистическое агентство Eurostat в пятницу, апрель 2021 года.

Таким образом, объем российского экспорта за первые шесть месяцев 2021 года увеличился на 35,6% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – 49,7 млрд евро. В тройку крупнейших экспортеров стран ЕС в период с января по июнь, помимо России, вошли Китай и США – 210,1 млрд евро и 109,7 млрд евро соответственно.

Объем экспорта товаров из стран ЕС в Россию также увеличился за тот же период, но всего на 13% – с 37,8 млрд евро до 42,7 млрд евро. Крупнейшими импортерами продукции из ЕС были США (191,1 млрд евро в январе-июне 2021 года), Великобритания (135,5 млрд евро), Китай (112,6 млрд евро) и Швейцария (77 млрд евро).

Общий объем экспорта товаров ЕС в первом полугодии составил 1,05 трлн евро, что почти на 14% больше, чем за первые шесть месяцев 2020 года (921,9 млрд евро). Объем импорта в страны Евросоюза также увеличился примерно на 14% – с 846,7 млрд евро до 964,5 млрд евро.