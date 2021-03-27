Россия заняла место в суперфинале Мировой лиги по водному поло среди женщин

В последний день европейской квалификации в Будапеште (Венгрия) Россия обыграла Нидерланды и вышла в финал Мировой лиги по водному поло среди женщин.

Россия выиграла 15-10, в результате чего поднялась с шестого места на третье и вышла на место в суперфинале.

Нидерланды знали, что в случае победы им будет достаточно для выхода в суперфинал, хотя изначально Россия контролировала и удерживала соперников.

Россияне забили три безответных мяча во втором периоде с преимуществом в четыре мяча 6: 2.

Нидерланды сократили дефицит до двух голов, но в третьем периоде Катарина ван дер Слот реализовала пенальти Анны Карнак по воротам россиян, которые, если бы они забили, вышли бы со счетом 9-7.

Следующей стала Наталья Сурчина 10-6, которую голландцы не смогли преодолеть дефицит.

Венгрия, которая уже прошла квалификацию в Суперфинал перед соревнованием, участвовала с университетской командой и заняла первое место с 16 очками.

Испания заняла второе место с 14 очками, а Россия и Греция заняли третье и четвертое места соответственно, финишировав с девятью очками, заняв оставшиеся места в суперфинале.

Нидерланды пропустили Италию и Францию, которые не поехали на квалификационный турнир из-за ограничений на поездки, вызванных заражением вирусом короны.

Дата и место проведения Суперфинала Мировой женской лиги еще не определены, в нем примут участие четыре европейские страны – Канада, Япония, Казахстан и США.