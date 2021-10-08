Россия запретила журналистам освещать ее космическую программу

«Формулировка в этом вопросе настолько упрощена, что при желании практически любого можно обвинить в ее нарушении».

подавление СМИ

На прошлой неделе Россия приняла новый закон, который уже серьезно ограничивает снижение свободы прессы внутри страны.

Закон Расширены прежние ограничения на прессу Запретить независимое освещение деятельности Роскосмоса и космической отрасли в целом. Теперь любая медиа-организация или писатели, которые продолжают писать о космической отрасли, будут объявлены «иностранными агентами». Ars Technica Отчеты. закон, который Ars Он предполагает, что его цель – помочь России представить Роскосмос в лучшем свете и отвлечь внимание от ухудшающегося статуса страны как космического пионера, а это уже душит СМИ внутри страны, оставляя пустоту, которую разрешено использовать только государственным СМИ. наполнять.

тихая пресса

Публикуя любую информацию о российской космической программе, журналисты, блогеры и другие представители прессы подвергаются риску. Любая медиа-организация, которая продолжает делать это сейчас, должна включать заявление об отказе от ответственности, по сути, подтверждающее ее новое назначение в качестве иностранного агента.

«Формулировка приказа настолько упрощена, что при желании буквально любого можно обвинить в ее нарушении», – сказала Катя Павлушенко, российский космический блогер. Ars.

Как только будет объявлен новый закон, Павлушенко написал в Твиттере Что ей придется приостановить свою работу, заявив, что она уже дает желаемый эффект и душит прессу.

«Сегодня я слышал от многих авторов научно-популярных и образовательных блогов, что они будут уделять больше внимания зарубежной космической деятельности», – сказал Павлушенко. Ars. “Повлияет ли это на освещение Роскосмоса? Конечно, повлияет. Эти авторы не отрицательно относились к Роскосмосу, они проделали большую работу, чтобы привлечь внимание простых людей к его деятельности”.

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