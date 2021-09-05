Россия запретила шесть провайдеров VPN

МОСКВА – Российское агентство по цензуре СМИ Роскомнадзор фактически запретил использование нескольких основных VPN, включая широко используемые Nord VPN и Express VPN.

Этот шаг был предпринят по мере того, как власти усиливают свой контроль над российской частью Интернета, блокируя доступ к десяткам сайтов, связанных с оппозицией, в преддверии парламентских выборов в этом месяце.

В заявлении организации говорится, что службы нарушили российское законодательство, разрешив доступ к незаконному контенту в Интернете.

Четыре других провайдера VPN также были запрещены.

Роскомнадзор заявил, что предоставление доступа к запрещенному контенту «создало условия для незаконной деятельности, в том числе связанной с распространением наркотиков, детской порнографией, экстремизмом и суицидальными наклонностями».

Роскомнадзор усилил давление на западных технологических гигантов Google и Apple за отказ удалить приложение, разработанное командой заключенного в тюрьму критика Кремля Алексея Навального.

В последние годы российское правительство усилило контроль над Интернетом под предлогом борьбы с экстремизмом и защиты несовершеннолетних и начало развивать так называемый «суверенный Интернет».

Критики Кремля осуждают официальный веб-надзор как способ заставить замолчать инакомыслие.

Парламентские выборы назначены на конец этого месяца, и почти всем критикам Кремля, включая союзников Навального, не разрешено участвовать в выборах.