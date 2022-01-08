Россия запрещает охоту на китов для аквариумов

Служба новостей (AFP)
Москва, Россия ●
Суббота 11 декабря 2021 г.
Российские активисты в пятницу приветствовали решение президента Владимира Путина закрыть юридическую лазейку, которая позволяла изображать морских существ, особенно китов, в аквариумах и других местах.
Фотографии 100 китов, забитых в печально известную «китовую тюрьму» на Дальнем Востоке России, вызвали международный резонанс в 2019 году.
Киты, предназначенные для аквариумов, были выпущены после интенсивных репрессий со стороны правозащитных организаций, а ранее в этом месяце Россия заявила, что полностью демонтировала секретный объект.
Директор Гринпис России Сергей Циблоньков попросил Путина устранить юридическую лазейку, позволяющую отлавливать морских животных, большая часть которых предназначена для аквариумов в Китае.
«Вы предлагаете запретить охоту (животных) для развлечения? Да, согласен, давайте так», — сказал Путин на совещании в Совете по правам при президенте в четверг.
Выступая на пресс-конференции на следующий день, Циблоньков сказал, что закрыть лазейку «очень важно».
«Отношение к детям, старикам и животным многое говорит об обществе», — сказал Циплонков, добавив, что «рад» тому, что Путин с ним согласился.
Экологические группы приложили немало усилий, чтобы закрыть печально известную китобойную ферму в бухте Среденая недалеко от дальневосточного города Находка и выпустить китов на волю.
Все животные — многие из них детеныши — прошли программу реабилитации перед выпуском в Охотское море между Россией и Японией.
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