Россия запускает лабораторную установку для Международной космической станции

В среду Россия успешно запустила давно откладывавшийся лабораторный модуль Международной космической станции, цель которого – предоставить больше места для научных экспериментов и места для экипажа.

Ракета «Протон-М» с модулем «Наука» стартовала по расписанию в 19:58 по местному времени (14:58 по Гринвичу) с российского космодрома в Байконуре, Казахстан. Навигационные антенны и солнечные батареи были правильно развернуты после безупречного запуска, в результате чего аппарат совершил восьмидневное путешествие на орбитальную позицию.

После серии маневров аппарат массой 20 метрических тонн (22 тонны) должен стыковаться в автоматическом режиме с Международной космической станцией 29 июля.

Запуск «Науки», которую еще называют многоцелевой лабораторной установкой, неоднократно откладывался из-за технических проблем. Первоначально планировалось, что он повысится в 2007 году.

В 2013 году специалисты обнаружили загрязнение топливной системы, что привело к долгой и дорогостоящей замене. Другие системы Наука также подверглись обновлению или капитальному ремонту.

Ранее запланированный запуск на 15 июля был отложен до среды из-за необходимости исправить неуказанные недостатки.

Перед тем, как «Наука» пришвартуется к станции, один из старых российских блоков, выход в открытый космос «Пирсов», необходимо будет снять и утилизировать, чтобы освободить место для нового блока. Российские космические диспетчеры планируют провести маневр в пятницу после проверки и проверки того, что системы “Наука” работают должным образом и что аппарат готов к стыковке.

Российские члены экипажа на станции совершили два выхода в открытый космос, чтобы соединить кабели в рамках подготовки к прибытию Ноки. После того, как “Наука” пришвартуется к станции, для ее подготовки к работе потребуется длительная серия маневров, в том числе 11 выходов в открытый космос, которые начнутся в начале сентября.

В настоящее время Международной космической станцией управляют астронавты НАСА Марк Ванде Хе, Шейн Кимбро и Меган Макартур. Олег Новицкий и Петр Добров из российской космической компании Роскосмос; Астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Акихико Хошиед и астронавт Европейского космического агентства Томас Биске.

В 1998 г. в России был запущен первый блок станции, «Заря», за которым в 2000 г. последовал еще один крупный блок, «Звезда», и три меньших блока в последующие годы. Последний из них, Рассвет, прибыл на станцию ​​в 2010 году.