science

Россия запустила спутник-шпион для Ирана

9 октября, 2022
Marfa Fedoroa

Иран скоро получит доступ к четким орбитальным снимкам благодаря недавно запущенному спутнику-шпиону.

Этот космический корабль под названием «Хиам» стартовал на российской ракете «Союз» сегодня (9 августа) в 1:52 утра по восточному поясному времени (05:52 по Гринвичу) с российской ракеты. Космодром Байконур в Казахстане.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.