Россия запустила спутник-шпион для Ирана

Иран скоро получит доступ к четким орбитальным снимкам благодаря недавно запущенному спутнику-шпиону.

Этот космический корабль под названием «Хиам» стартовал на российской ракете «Союз» сегодня (9 августа) в 1:52 утра по восточному поясному времени (05:52 по Гринвичу) с российской ракеты. Космодром Байконур в Казахстане.

Российский государственный медиапровайдер ТАСС подтвержденный (Откроется в новой вкладке) Согласно переводу на русский язык, предоставленному Google, спутник успешно передает телеметрию.

«Хайям», названный в честь известного персидского поэта и математика Омара Хайяма, представляет собой спутник наблюдения за Землей «Канопус-V» российского производства, который может различать ориентиры размером до 1,2 метра на поверхности Земли. Об этом сообщила газета «Вашингтон пост». (Откроется в новой вкладке) прошлая неделя.

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«Это намного ниже качества, достигнутого Соединенными Штатами. спутники-шпионы или поставщиков передовых коммерческих спутниковых изображений, но в текущих возможностях Ирана наблюдается фундаментальное улучшение».

Газета добавила со ссылкой на неназванных представителей западной службы безопасности, что «самой большой потенциальной выгодой будет возможность Ирана «назначить» новый спутник для проведения непрерывного наблюдения за объектами по своему выбору, включая военные объекты в Израиле, нефтеперерабатывающие заводы и другую критически важную инфраструктуру. в странах». соседний залив.

До запуска палаток у Ирана было всего два спутника в космосе, По данным Института мира США : Sina 1, запущенный в 2005 году с миссией по получению изображений и связи, и Noor 2, спутник обработки изображений, запущенный в марте прошлого года.

Россия тайно вела переговоры о сделке по спутнику Хиам с иранским Корпусом стражей исламской революции в течение нескольких лет. Об этом сообщила The Washington Post в июне прошлого года. . В этом материале газета отмечает, что российские специалисты уже побывали в Иране для обучения наземных экипажей работе со спутником.

Но похоже, что Иран не сразу получит доступ к своим новым роскошным космическим аппаратам. Россия намерена использовать палатки «в течение нескольких месяцев или более для усиления наблюдения за военными объектами» из-за их стойкости. Вторжение в Украину Об этом на прошлой неделе сообщила газета The Washington Post со ссылкой на представителей западных служб безопасности, пожелавших остаться неназванными.

Однако официальные лица Ирана опровергают заявления о том, что у них не будет немедленного доступа к устройствам. «Тегеран отверг обвинения в том, что Москва может использовать спутник для усиления своих разведывательных возможностей в Украине, заявив, что Иран будет иметь полный контроль над ним и будет управлять им с первого дня», — говорится в сообщении Reuters. рекламодатель (Откроется в новой вкладке)Цитата из официального иранского информационного агентства IRNA.

Хайям отправился во вторник утром не один. С Земли также были подняты на борт 16 меньших спутников «Союз», которые были построены различными университетами, российскими компаниями и некоммерческими организациями. Об этом сообщает государственное информационное агентство ТАСС. (Откроется в новой вкладке)который был кратко процитирован на пресс-конференции 3 августа Роскосмос Федеральное космическое агентство России.