Россия запустит новый модуль Международной космической станции

Российский космический модуль Международной космической станции, наконец, должен быть запущен в этом месяце, но дата была перенесена на несколько дней, сказал глава российского космического агентства.

Глава космического учреждения страны заявил в четверг, что долгожданный российский космический корабль должен наконец запустить к Международной космической станции в этом месяце, но эта дата перенесена на несколько дней.

Российские представители космической отрасли ранее заявили, что запуск, ранее запланированный на 15 июля, был отложен из-за необходимости исправить некоторые неуказанные недостатки.

Запуск «Наука», также называемого «Многоцелевой лабораторный блок», неоднократно откладывался из-за технических проблем.

Первоначально планировалось, что в 2007 году он увеличится. В 2013 году эксперты обнаружили загрязнение топливной системы, что привело к длительной и дорогостоящей замене. Другие системы Наука также подверглись обновлению или капитальному ремонту.

Агрегат массой 20 тонн был выведен на орбиту ракетой-носителем «Протон-М». Его цель – предоставить российским космонавтам на борту космического фокуса собственные комнаты и возможность проводить лабораторные исследования.