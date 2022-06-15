Автор Джей Фолконбридж

ЛОНДОН (Рейтер) — Россия заявила в среду, что Запад «застрелился», пытаясь ограничить импорт энергоносителей с сибирских нефтегазовых месторождений из-за конфликта на Украине, в отличие от Китая, который нарастил поставки энергоресурсов.

Война на Украине — и попытка Запада изолировать Россию в качестве наказания за вторжение — привели к резкому росту цен на зерно, растительное масло, удобрения и энергоносители, в то время как Европа обязалась снизить свою зависимость от российской нефти и газа.

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что стратегическое партнерство России с Китаем выдержало попытки Запада посеять раздор, в то время как Соединенные Штаты и их европейские союзники разрушили свои отношения с Москвой.

«Энергопоставки неуклонно растут: Китай знает, чего хочет, и не стреляет в себя. А на западе Москвы стреляют в голову», — заявила Захарова журналистам.

«Запад изолировался от нас», — сказала Захарова.

Она описала Европейский Союз как план «самоубийственного» пути, пытающегося диверсифицироваться и отказаться от российских энергоресурсов, которыми он поставлял Германию с разгара холодной войны.

Россия является вторым по величине экспортером нефти в мире после Саудовской Аравии и крупнейшим экспортером природного газа в мире.

Захарова сказала, что дипломатические ресурсы России уже перенаправлены из Европы, США и Канады в Азию, Африку и бывший Советский Союз.

Президент Владимир Путин назвал отношения с Китаем самыми лучшими из всех, что когда-либо были, и высоко оценил стратегическое партнерство, направленное на противодействие влиянию США.

‘Стратегическое партнерство’

Соединенные Штаты и европейские державы обвиняют решение Путина вторгнуться на Украину в том, что отношения с Западом ухудшились до самого низкого уровня со времен кубинского ракетного кризиса 1962 года, включая самые суровые санкции в современной истории.

Путин, назвавший войну «специальной военной операцией», обвиняет Соединенные Штаты в оскорблении России после распада Советского Союза в 1991 году и угрозы Москвы расширить военный альянс НАТО.

История продолжается

Россия ввела войска в Украину 24 февраля, чтобы подорвать военный потенциал своего южного соседа, искоренить людей, которых она назвала опасными националистами, и защитить русскоязычных в двух областях восточной Украины.

Украина заявляет, что Россия начала захват земель в имперском стиле и не отдаст свою территорию России, которая контролирует части юга и востока Украины.

Председатель КНР Си Цзиньпин сказал Путину во время телефонного разговора в среду, что Китай и Россия готовы продолжать поддерживать друг друга по вопросам, затрагивающим основные интересы и основные проблемы, такие как суверенитет и безопасность, сообщила государственная телекомпания Китая CCTV.

«Лидеры отметили, что российско-китайские отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне и постоянно улучшаются», — заявили в Кремле.

Председатель КНР отметил правомерность принимаемых Россией мер по защите своих основных национальных интересов в условиях вызовов ее безопасности со стороны внешних сил.

Президент США Джо Байден заявил, что Запад находится в состоянии войны с авторитарными правительствами, такими как Китай и Россия.

Российские и китайские официальные лица говорят, что Соединенным Штатам предстоит приспособиться к миру, в котором они скоро перестанут быть выдающейся сверхдержавой.

(Отчетность Гая Фолконбриджа; редактирование Ангуса МакСвана)