Россия заявляет, что в результате авиаудара по Сирии погибло 200 боевиков

Российская армия заявила в понедельник, что в результате ее авиационных ударов на востоке Сирии погибло около 200 боевиков.

Адмирал Александр Карпов, глава Российского центра военного примирения в Сирии, сказал, что российские военные самолеты бомбили два укрытия боевиков к северо-востоку от Пальмиры.

Карпов сообщил в сообщении российских информационных агентств, что в результате авиаудара погибло около 200 боевиков, было уничтожено 24 автомобиля и около 500 кг боеприпасов и взрывчатых веществ. По его словам, база боевиков служила плацдармом для террористических атак по всей Сирии.

Россия ведет военную кампанию в Сирии с 2015 года, чтобы помочь правительству президента Башара аль-Асада восстановить контроль над большей частью страны после разрушительного 10-летнего конфликта.

Сирийский наблюдательный центр по правам человека сообщил об авиаударах, заявив, что они предшествовали операции по прочесыванию российскими войсками и 5-м сирийским корпусом по поиску ячеек боевиков ИГИЛ в пустыне Хомс. Обсерватория сообщила, что 26 боевиков ИГИЛ были убиты.

Обсерватория заявила, что удар, возможно, был ответом на заявления Исламского государства о том, что он убил двух российских солдат в пустыне. Наземная операция началась в понедельник под сильным прикрытием российских военных вертолетов.

