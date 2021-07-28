Россия заявляет, что кремлевский обозреватель Алексей Навальный должен заблокировать аккаунты в социальных сетях

Этот шаг последовал после того, как в июне организации Алексея Навального были запрещены как «экстремистские».

Москва:

Российский интернет-наблюдатель говорит, что аккаунты в социальных сетях, связанные с находящимся в заключении критиком Кремля Алексеем Навальным, должны быть заблокированы, поскольку Москва подогревает оппозицию перед парламентскими выборами.

Ранее на этой неделе Роскомнадзор заблокировал 49 веб-сайтов, связанных с самым важным внутренним обозревателем президента Владимира Путина, включая его основной веб-сайт navalny.com, а также региональные отделения Навального и его ключевых союзников.

Этот шаг был предпринят после того, как в июне организации Навального были запрещены как «экстремистские», за исключением членов и сторонников, участвующих в сентябрьских парламентских выборах.

В заявлении для AFP в среду Росмонатсер заявил, что «экстремистские организации» Навального и аккаунты их региональных отделений в социальных сетях также должны быть заблокированы.

Орган по надзору за СМИ заявил, что в аккаунтах содержатся «призывы к экстремистской деятельности и массовым беспорядкам» и что они финансово поддерживали организацию Навального.

Ранее в среду союзница Навального Любовь Сополь заявила, что Роскомнадзор пытается заблокировать его аккаунт в Twitter.

«Даже не конкретный твит – полная учетная запись», – сказал он по-английски в Twitter. «Это не что иное, как политическая цензура».

Во вторник другой союзник Навального, Леонид Волков, заявил AFP, что регулятор СМИ хотел заблокировать каналы Навального на YouTube, его избирательные штабы и нескольких соратников, включая его самого.

YouTube стал одним из самых заметных сайтов для Навального, где он публикует свои антикоррупционные расследования, которые просматривают миллионы людей.

AFP запросило комментарий у Google, контролирующего YouTube, но ответа не получил.

В сообщении из тюрьмы во вторник Нальный призвал россиян мобилизовать и загрузить приложение для «умного голосования», которое позволяет пользователям читать контент с основного сайта, который сейчас заблокирован.

Стратегия «умного голосования» Навального призывает россиян поддержать лучших кандидатов на выборах, чтобы победить политиков, связанных с Кремлем.

Парламентский референдум в России пройдет с 17 по 19 сентября.

(За исключением заголовка, эта история не редактировалась сотрудниками НДТВ и публикуется из интегрированной ленты.)