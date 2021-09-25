Россия заявляет, что синхронизируется с США, Китаем и Пакистаном с Талибаном.

Сегодня, в субботу, министр иностранных дел России заявил, что Соединенные Штаты, Китай, Россия и Пакистан совместно работают над тем, чтобы новые правители афганских талибов выполнили свои обещания, в частности, чтобы сформировать действительно представительное правительство и предотвратить распространение экстремизма.

Сергей Лавров сообщил, что представители России, Китая и Пакистана отправились в столицу Катара Доху, а затем в столицу Афганистана Кабул, чтобы пообщаться как с талибами, так и с представителями «светских властей» – бывшим президентом Хамидом Карзаем и возглавлявшим его Абдуллой Абдуллой. свергнутый президент. Правительственный переговорный совет с талибами.

Лавров сказал, что временное правительство, объявленное талибами, не отражает «весь спектр афганского общества – этнические, религиозные и политические силы – поэтому мы поддерживаем контакты, они продолжаются».

Талибан пообещал инклюзивное правительство, более умеренную форму исламского правления, чем когда они управляли страной с 1996 по 2001 год, включая права женщин, стабильность после 20 лет войны и предотвращение использования боевиками их земель для нападений. Но недавние шаги предполагают, что они могут вернуться к более репрессивной политике, особенно в отношении женщин и девочек.

«Самое главное … это обеспечить выполнение данных обещаний», – сказал Лавров. «И для нас это главный приоритет».

На широкой пресс-конференции перед выступлением России на заседании высокого уровня Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций Лавров затронул самые разные вопросы, от попыток заставить Соединенные Штаты присоединиться к ядерной сделке 2015 года с Ираном и российских наемников в Мали.

США оказывали давление на Иран, чтобы тот возобновил переговоры по ядерной программе, но Лавров сказал, что именно тогдашний президент США Дональд Трамп вытащил США из ядерного соглашения, заявив, что «время уходит, это может сказать любой, но только не Вашингтон».

Он сказал, что Россия хотела бы, чтобы переговоры о восстановлении первоначального соглашения как можно скорее возобновились. Но он сказал, что лидеры нового иранского правительства «говорят, что им нужно как минимум две недели, и я надеюсь, что не больше, чтобы сформировать переговорную команду, потому что у них есть некоторые кадровые изменения».

Лавров также защищал решение переходного правительства Мали нанять российскую частную военную компанию для помощи в борьбе с террористами, заявив, что у нее есть «законное» право на это и что российское правительство к этому не причастно.

Лавров сказал, что Франция объявила, что сократит свои силы, борющиеся с экстремистами в Мали и регионе. По его словам, в язвительный упрек своим действиям французские войска были вынуждены «бороться с террористами, которые установили присутствие в Кидале (на севере Мали), но они не смогли этого сделать. Террористы продолжают контролировать этот регион».

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Эдит М. Ледерер, старший корреспондент агентства Ассошиэйтед Пресс, занимается международными репортажами почти 50 лет. Следуйте за ней в Twitter по адресу http://twitter.com/EdithLedererAP.