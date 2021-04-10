Вооруженные силы России используют свои ракетные комплексы «Искандер» (по классификации НАТО: SS-26Stone) с ракетами дальнего действия Р-500 в районе Воронежа, в 250 км от границы с Харьковской и Луганской областями. Украина.

Джейн Томас Буллок, эксперт по открытым источникам, определила, что российские ракетные системы «Искандер» были переданы разведывательными службами из открытых источников или в украинские операции с конца марта.

Автор Томас Баллок Статья Джейнс С 8 апреля Искандер выявил баллистические ракетные комплексы малой дальности, которые могут принадлежать 119-му ракетному полку, отправляемые из Свердловской области в Воронеж.

«С конца марта было установлено, что Россия перемещает большое количество военной техники к своей украинской границе, особенно в Крым, Воронежскую и Ростовскую области», – говорится в статье.

Также Томас опубликовал кадры, показывающие движение войск в Воронеже, в том числе ракетные комплексы «Искандер».

Последний вид колонны был сделан из Новой Усмань, где вы видите заголовок NE. pic.twitter.com/Uge7wdYl0x – Том (omtom_bullock_) 8 апреля 2021 г.

На видео, которое он обнаружил в российских социальных сетях, показаны пусковые установки для перевозки транспортных средств «Искандер» или ТЛП с номерами 111 и 121. Такие номера были на аналогичных ТЭЛах в системах «Искандер-К», которые ранее были замечены на фото и видео Минобороны РФ.

Последний вариант ракет серии «Искандер» – это «Искандер-К». Ракетный комплекс состоит из двух типов (9М728 и 9М729) зенитных ракет большой дальности.

Россия заявляет, что ракета “Искандер” имеет дальность действия менее 300 миль, в то время как военные аналитики настаивают на том, что дальность действия корабельного аналога калибра может составлять более 3000 км.

Российские официальные источники говорят, что ракета Р-500 представляет собой обычный боевой корабль массой 500 кг или ядерную боеголовку с дальностью действия 10-50 км. Похоже, что есть разные обычные боевые корабли, в том числе каменные, топливовоздушные взрывчатые вещества и бункерные бункеры. Ракета способна поражать системы ПВО противника, обеспечивая при этом высокую вероятность безотказной работы в неблагоприятных условиях. Он имеет точность прицеливания от 5 до 7 метров и работает даже в тумане или в условиях плохой видимости.

Искандер – тактический ракетный комплекс, предназначенный для использования в боевых действиях на театре военных действий. Современный российский мобильный ракетный комплекс может развертывать командные пункты и узлы связи, войска в сосредоточенных районах, объекты противовоздушной и противоракетной обороны, а также наземные цели, такие как стационарные и винтокрылые самолеты в аэропортах.