(Рейтер) — Исполнительный совет организации заявил во вторник, что разрешит делегациям из России и Беларуси присутствовать на Генеральной ассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК).

В феврале Международный олимпийский комитет (МОК) издал директивы спортивным регуляторам, чтобы российские и белорусские спортсмены не участвовали в соревнованиях после российского вторжения в Украину.

Беларусь использовалась как плацдарм для вторжения, которое Россия называет «специальной военной операцией».

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Исполнительный совет АНОК заявил, что будет продолжать следовать рекомендациям Международного олимпийского комитета, который признает Россию и Беларусь среди 204 национальных нефтяных компаний и не налагал санкций ни на один из комитетов или выборных должностных лиц.

«МНК по-прежнему признает национальные нефтяные компании России и Беларуси и поэтому имеет право присутствовать на генеральной ассамблее АННК, как и любая другая признанная национальная нефтяная компания». утверждение читать.

«АНОК разделяет озабоченность МОК по поводу войны в Украине и солидарен с олимпийским сообществом Украины».

Латвийский олимпийский комитет (ЛОК) Он сказал В понедельник она не будет участвовать в Генеральной Ассамблее, которая проходит со среды по пятницу в столице Южной Кореи Сеуле, если присутствуют Россия и Беларусь.

LOK и НОК в Дании, Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Литве, Польше, Норвегии и Швеции обратились в письме к исполняющему обязанности президента ANOC Робину Митчеллу с просьбой пересмотреть вопрос об участии России и Беларуси в Генеральной Ассамблее.

«Вторжение в Украину представляет собой нарушение международного права, и это создало необычайно опасную ситуацию с потенциальными глобальными последствиями», — говорится в письме.

«В случае, если мы станем свидетелями серьезной эскалации военной ситуации в Украине с тяжелыми гуманитарными последствиями, мы просим Правление АНОК пересмотреть вопрос о том, смогут ли представители Олимпийского комитета России и Олимпийского комитета Беларуси участвовать в предстоящих Генеральная ассамблея в Сеуле».

В прошлом месяце глава Олимпийского и Паралимпийского комитета США заявил, что МОК рассматривает возможность разрешить российским и белорусским спортсменам вернуться к международным соревнованиям.

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(Репортаж о Ритике Шарме в Бангалоре; под редакцией Кристиана Рэднеджа.

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