Россия и ее партнеры по ШОС приветствуют принятие Ирана как выгодное решение – министерство иностранных дел – российская политика и дипломатия

Москва, 23 сентября. / ТАСС /. Спецпредставитель президента России по делам ШОС Бахтияр Хакимов заявил на онлайн-брифинге в четверг, что Россия считает вступление Ирана в ШОС очень полезным решением, и ее партнеры по ШОС разделяют это мнение.

«В свете заявлений и обещаний, сделанных предыдущим иранским руководством, и речи нового президента Ирана Эбрагима Раиси относительно готовности Ирана раскрыть все свои потенциальные возможности и поделиться ими с Шанхайской организацией сотрудничества, есть очень серьезные причины. верить, что это будет очень выгодно. Решение приняли государства-члены ШОС. Контраст основан на всестороннем анализе целого ряда факторов. В этом смысле мы сходимся во взглядах с нашими партнерами ».

Хакимов подчеркнул, что Россия исходит из «перспектив участия Ирана в таких действиях, как борьба с терроризмом и контрабандой наркотиков, а также работа за стабильность и безопасность в регионе и в более широком масштабе».

«Мы исходим из того понимания, что Иран является активным участником проекта Первого пояса, с одной стороны, а Север и Юг – с другой. Развитая транспортная инфраструктура вселяет надежду на то, что Иран внесет значительный вклад в формирование единому транспортному пространству и обеспечению транспортной безопасности ». Иран готов присоединиться к этой работе и для поддержания продовольственной безопасности ».

Российский посол призвал учитывать «географическое и геостратегическое положение Ирана, его экономические, политические и другие возможности».

«С точки зрения российской политики мы рассматриваем Иран, как и Афганистан, как неотъемлемую часть пространства ШОС», – сказал он. «И мы рассматриваем Монголию, которая участвует в организации в качестве наблюдателя, также как естественную часть этого пространства».

«Понятно, что туркменская плотина в какой-то мере обязательно поможет расширить пространство Шанхайской организации сотрудничества», – отметил Хакимов.

Порядок приема в Шанхайскую организацию сотрудничества

17 сентября на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Душанбе был подписан документ, знаменующий начало присоединения Ирана к организации. Президент России Владимир Путин заявил на саммите, что Москва приветствует начало процедуры присоединения Тегерана к Шанхайской организации сотрудничества.