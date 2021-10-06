Россия и Индия не союзники. Но они близкие партнеры

Россия и Индия – друзья и партнеры. Не только общие корни двух народов, но и их языки. Русские слова «мать», «брат», «огонь», «свет», «зять» и «тесть» в санскрите практически идентичны.

Русские никогда не приезжали в Индию как завоеватели. Образы далекой прекрасной Индии вдохновляли русских мыслителей, поэтов, композиторов и художников. Влияние культур друг на друга. Огромное духовное влияние Льва Толстого на формирование идей Махатмы Ганди хорошо известно.

В советское время отношения между двумя странами были близки к союзническим. Однако радикальные изменения в России и Индии внесли в эти отношения новые нюансы и акценты. Духовные ритуалыМальчик-пайсамТрансформируется благодаря стратегическому партнерству и передовой практике.

При всех внешних различиях между Россией и Индией перед ними стоит много схожих задач. Один из них – обеспечить внутреннее согласие внутри полиэтнических и многоконфессиональных государств, особенно с исламистами, вторым по величине конфессиональным сообществом в обеих странах. Многолетняя вовлеченность России и Индии в исламскую историю предопределяет их особое место в решении наиболее острых проблем современного исламского мира.

Российско-индийские отношения в мировой политике подкрепляются прекрасными совместными проектами в таких стратегических областях, как ядерная, военно-технологическое сотрудничество и энергетика, включая мирное освоение космоса.

Однако это партнерство, а не союз. Индия самодостаточна на мировой арене, и в конкретном случае ее устремления не совпадают с устремлениями Соединенных Штатов (США) или Китая с устремлениями России. Это касается и России. Это означает, что интересы России и Индии не всегда будут совпадать.

Например, содержание отношений Индии с Пакистаном отличается от того, что Россия считает необходимым для Пакистана, а уникальность российско-украинских отношений не затрагивает прямых интересов Индии. Важно то, что ни Россия, ни Индия не проводят политику, наносящую ущерб геополитическим интересам другой стороны, в ключевых регионах для государства-партнера.

Вместе с тем, в последние годы на аналитику и экспертные исследования российских и индийских СМИ повлияла определенная «интерпретация» событий извне. Это искажает цели поведения двух стран на международной арене. Примеры России и выступления экспертов в индийской прессе называются «Китайскими воротами» и почти столь же дружественны к пакистанским военным, в то время как российские СМИ и эксперты обвиняют Индию в том, что она взяла на себя роль младшего партнера США в азиатских делах. .

Это не окажет негативного влияния на общественные круги обеих стран. Чтобы его убрать, недостаточно ежегодных встреч глав государств. Это должно укрепить взаимопонимание на уровне элитного и экспертного сообществ. Необходимо расширять контакты между политической, деловой, социальной и культурной сферами, увеличивать количество двусторонних экспертных мероприятий.

Особенно важно расширение обмена СМИ. Российским и индийским телезрителям и читателям газет следует особенно следить за отношениями привилегированных союзников, а не через призму. CNN Или BBC, Но через свои национальные СМИ. А его пока нет. Хотя репортеры российского телевидения и трех новостных организаций признаны в Индии, в России нет ни одного индийского корреспондента по сравнению с 23 американцами, 14 британцами, 16 японцами, 13 китайцами, пятью турками и тремя пакистанскими репортерами.

Важно работать с молодежью, для этого стоит реструктурировать систему перевода студентов и школьников и ввести положения об обучении в вузах не только для индийских студентов в России, но и для российских студентов в Индии. Нам необходимо подробно расширять культурные связи и говорить не только о наследии Рериха (русский художник, писатель и философ Николай Рерих, который был глубоко и широко связан с Индией и умер в Химачал-Прадеше), что далеко от массового сознания, но прежде всего , массовая культура И углубляет обмены в индустрии поп-музыки.

В 1950-х и 1960-х годах индийское кино сыграло значительную роль в добрых отношениях между двумя народами. Известный индийский дипломат Д. Н. Каул напомнил, что, когда он был назначен послом Индии в Москве в 1962 году, премьер-министр Джавахарлал Неру спросил его, какие три индийских имени наиболее популярны в Советском Союзе. Каул предположил, что это могли быть Махатма Ганди, Рабиндранат Тагор и Джавахарлал Неру. На это премьер-министр Неру ответил: «Вы ошибаетесь. Это Радж Капур, Наргис и Неру. И именно в таком порядке».

Клеб Ивашенцов был послом России в Мумбаи, директором Министерства иностранных дел России, курирующим Южную и Юго-Западную Азию, и послом в Мьянме и Южной Корее. В настоящее время он является вице-президентом Российского совета по международным делам в Москве и написал книгу об Индии.

Высказанные идеи носят личный характер