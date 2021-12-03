Россия и Индия рассматривают возможность совместной разработки месторождений углеводородов в Арктике и на Дальнем Востоке — бизнес и экономика

Москва, 3 декабря. / ТАСС /. Помощник Кремля Юрий Ушаков сообщил журналистам в пятницу, что Россия и Индия изучают возможности совместной разработки углеводородов на арктическом шельфе и на Дальнем Востоке России.

По его словам, стороны в основном сосредоточены на сотрудничестве в области энергетики, добавив, что экспорт углеводородов из России в Индию расширяется, при этом сохраняется общая заинтересованность двух стран в реализации совместных проектов СПГ.

«Возможности совместной разработки углеводородов на арктическом шельфе и на Дальнем Востоке России изучаются», — отметил Ушаков.

Он сказал, что объем торговли между двумя странами «очень быстро восстанавливается после вспышки эпидемии впервые, и рост продолжается», отметив, что он вырос на 38,1% в период с января по сентябрь 2021 года, достигнув 8,8 миллиарда долларов. Помощник Кремля сообщил, что сотрудничество ведется в различных сферах, в том числе в атомной энергетике и космосе. По его словам, в ходе предстоящего визита российского лидера в Индию будут рассмотрены шаги по увеличению взаимных торговых потоков между двумя странами. Кроме того, в ходе визита ожидается подписание ряда совместных документов, в том числе в сферах торговли, инвестиций, космоса и культуры.

Говоря о вопросах, на которых президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди могут сосредоточиться в ходе переговоров 6 декабря, Ушаков затронул вопросы стратегической стабильности, борьбы с терроризмом, ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Афганистане. Случай входит в число возможных тем. Он добавил, что в ходе переговоров стороны в целом планируют обменяться мнениями по актуальным международным вопросам.