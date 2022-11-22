Россия и Куба собрались в Москве, чтобы почтить икону повстанца Кастро

Президент России Владимир Путин во вторник встретился со своим кубинским коллегой в Москве, где они открыли памятник кубинскому революционному лидеру Фиделю Кастро и приветствовали «традиционную дружбу» между двумя странами, пострадавшими от санкций.

На видео, размещенном на сайте Кремля, видно, как Путин и глава кубинского государства Мигель Диас-Канель-и-Бермудес произносят речи, а российская военная охрана окружает бронзовую статую Кастро.

Покойный Кастро принял коммунизм советского образца после того, как сыграл ведущую роль в революции, отстранив от власти диктатора Фульхенсио Батисту в 1959 году. И он продолжал игнорировать калечащий запрет США и десятки заговоров с целью убийства в течение полувека своего правления на острове, прежде чем он умер в 2016 году в возрасте 90 лет.

В своем выступлении Путин подчеркнул историю неповиновения Кастро, похвалив его за «самоотверженную защиту суверенитета своей родной страны» и связав его с западными санкциями, введенными против России в связи с ее военной кампанией на Украине.

Советский Союз и Россия всегда были и продолжают поддерживать кубинский народ в его борьбе за независимость и суверенитет. Мы всегда выступали против любых ограничений, запретов, блокад и т.д. «Мы всегда поддерживали Кубу на международной арене и видим, что Куба занимает такую ​​же позицию в отношении России», — сказал Путин.

Другие высокопоставленные российские чиновники звучали так же во время встреч с Диас-Канелем, прибывшим в Москву в субботу.

Спикер российского парламента Вячеслав Володин в ходе переговоров во вторник назвал Кубу «символом борьбы за независимость», говорится в заявлении, размещенном на сайте Госдумы.

Российские госорганы также цитируют Дмитрия Медведева, заместителя главы влиятельного Совета безопасности России и бывшего президента, который заявил, что «никакие санкции не способны помешать развитию на Кубе и в Российской Федерации», во время встречи с кубинским лидером в понедельник.

Согласно показаниям Думы, Диас-Канель на встрече с Володиным во вторник подчеркнул, что «Россия всегда может рассчитывать на Кубу», и осудил санкции США против Москвы как «принудительные» и «несправедливые».

Диас-Канель начал свой зарубежный визит в прошлую среду в Алжире, где он вел переговоры о поддержке кубинского энергетического сектора, включая покупку неустановленного количества нефти и дарение солнечной электростанции. Планируется поездка в Турцию и Китай.

Торговля между Кубой и Россией в 2019 году составила около 500 миллионов долларов, отметил тогдашний вице-премьер России Юрий Борисов во время визита на остров в том же году.

Кубинские государственные СМИ сообщили, что повестка дня Диас-Канеля будет сосредоточена на энергетическом секторе, очень чувствительном секторе для острова, поскольку он борется с нехваткой продовольствия, лекарств и топлива. В крупнейшем городе Кубы ежедневно происходили многочасовые отключения электроэнергии, что вызвало протесты.

Кубинское правительство признало наличие проблемы и обвинило санкции США, которые были ужесточены при бывшем президенте Дональде Трампе, в том, что они порождают бедность и косвенно разжигают протесты.

Венесуэла, главный региональный политический союзник Гаваны, продала острову нефть, в которой Куба нуждалась последние два десятилетия. Куба производит только половину нефти, необходимой ей для экономики.

С 1960-х по 1990-е годы Советский Союз поставлял Кубе жизненно важные товары: удобрения, промышленное оборудование, запасные части и, прежде всего, нефть в обмен на сахар.

Когда старый альянс распался в 1990-х годах, Куба была должна России около 35 миллиардов долларов, 90% из которых были списаны администрацией Путина в 2014 году. Остаток был рефинансирован.

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Корреспондент Гаваны Андреа Родригес внесла свой вклад в этот отчет.