Россия и США подтверждают намерение отправить совместную миссию на Венеру — генеральный директор Роскосмоса — Science & Space

Москва, 21 ноября. Дмитрий Рогозин, генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью YouTube-каналу Soloviov Live подтвердил, что Россия и США подтвердили свое намерение организовать совместную миссию на Венеру.

«Мы договорились с американцами о совместной миссии на Венеру. Венера традиционно считалась русской планетой. Там приземлился советский космический корабль», — сказал он, добавив: «Но мы поставим туда миссию под названием« Венера-Д ». совместная российско-американская миссия ».

Он пояснил, что эта совместная работа поможет упростить эту задачу с точки зрения экономики, технологий и науки. «Такие задачи легче решать вместе, используя талант наших ученых, и при этом это будет проще с экономической точки зрения, надёжнее с точки зрения технологии эксплуатации и т. Д. Поэтому США тоже в этом заинтересованы. , — сказал Рогозин.

программа Венеры

В середине мая 2020 года научный руководитель Российского института космических исследований Лев Зеленый заявил, что российские ученые могут подготовить несколько специальных миссий для исследования Венеры.

«Раньше мы говорили только об одной миссии,« Венера-D », а теперь Роскосмос рекомендует двигаться дальше. Учитывая важность Венеры для науки, у нас может быть несколько миссий к Венере. быть двое или даже трое. «кто они».

В середине мая ученый сообщил ТАСС, что Россия разработает новую программу исследования Венеры, которая будет включать отправку на планету как минимум трех исследовательских аппаратов. По его словам, первая экспедиция по программе «Венера-Д» запланирована на конец 2020 года.