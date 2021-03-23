Россия и США поздравили президента Арифа Альви с Днем Пакистана

(LR) Президенты США, Пакистана и России.

ИСЛАМАБАД: Россия и США в понедельник поздравили президента Ариф Али Хана с 81-м Днем Пакистана.

«Президент России Владимир Путин направил поздравление с национальным праздником – Днем Пакистана президенту Пакистана д-ру А. Альви и премьер-министру Пакистана Его Превосходительству Мирану Хану», – говорится в сообщении посольства России в Пакистане в Twitter в понедельник.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила: «Россия и Пакистан поддерживают дружеские отношения, регулярный политический диалог и участие в международных организациях». Поздравляем наших пакистанских друзей. ”

В своем послании президент США Джо Байден заявил о своей решимости укреплять сотрудничество с Пакистаном в будущем. Радио Пакистан.

«Мы продолжим работать вместе для установления мира в Афганистане и решения общих проблем, в том числе коронавируса и изменения климата», – сказал Байден в письме президенту Арифу Альви, направленному в День Пакистана.

Джо Байден сказал, что партнерство между Пакистаном и США основано на общей цели мира и процветания в регионе.

В условиях вспышки коронавируса страна отмечает 81-й день Пакистана с большим национализмом и энтузиазмом.

В этот день прозвучали салюты и особые молитвы в мечетях за прогресс и процветание Пакистана, освобождение оккупированного Индией Кашмира и ликвидацию правительства-19.

День Пакистана отмечается в ознаменование исторической «Лахорской резолюции», принятой 23 марта 1940 года, которая была принята 14 августа 1947 года и привела к созданию Пакистана в течение семи лет.