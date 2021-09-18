Россия, Китай и Европейский Союз настаивают на дедолларизации: последует ли их примеру Индия?

В Докладе Брундтланд Организация Объединенных Наций определила устойчивое развитие как развитие, отвечающее текущим потребностям без ущерба для способности будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности. Он основан на предположении, что ресурсы ограничены и должны использоваться умеренно и разумно, чтобы их хватило для будущих поколений без снижения нынешнего уровня жизни. Социально ответственное общество должно уделять приоритетное внимание сохранению окружающей среды и динамическому балансу в человеческих и природных системах.

столпы устойчивости

Экологические, социальные и экономические основы формируют концепцию устойчивости, иногда неофициально называемую прибылью, планетой и людьми. Это особенно важно с точки зрения устойчивости компании и деятельности компании.

Наиболее часто обсуждаемый аспект – охрана окружающей среды. Как часть цепочки поставок, он связан с сокращением выбросов углекислого газа, использованием воды, небиоразлагаемой упаковкой и ненужными процессами. Эти действия могут быть рентабельными и полезными для конечного результата, а также иметь решающее значение для экологической устойчивости.

Социальное развитие предполагает справедливое отношение к людям и обеспечение ответственного, этичного и устойчивого отношения к сотрудникам, заинтересованным сторонам и сообществу, в котором работает компания. Более гибкие льготы, такие как большие пособия по беременности и родам и родителям, гибкий график, а также возможности для обучения и развития, могут помочь в этом. Компании должны, например, использовать устойчивую занятость, которая требует адекватной компенсации для зрелых сотрудников, которые могут работать в безопасных условиях.

Экономическое развитие, пожалуй, самый прямой вид долгосрочной устойчивости. Компания должна быть успешной и генерировать достаточно денег, чтобы быть экономически устойчивой в долгосрочной перспективе. Сложность такой устойчивости заключается в нахождении баланса. Вместо того, чтобы зарабатывать деньги любой ценой, компании должны пытаться зарабатывать деньги таким образом, чтобы это соответствовало другим аспектам устойчивости.

Что можно сделать, чтобы это определить?

Выполнение трех основных принципов в целом и, в частности, сбалансированное отношение ко всем трем, используется для оценки устойчивости. Хотя три основных концепции тройной чистой прибыли не обеспечивают методологию измерения как таковую, более поздние методы оценки устойчивости попытались сделать это. Хотя официальной глобальной оценки устойчивости не существует, многие организации разрабатывают отраслевые методы и методы оценки того, как социальные, экологические и экономические принципы действуют в компании.

Как устойчивое развитие влияет на бизнес?

Устойчивое развитие становится все более важным для всех предприятий, независимо от отрасли. 62% руководителей считают стратегию устойчивого развития необходимой сегодня, а еще 22% полагают, что так будет и в будущем.

Проще говоря, устойчивость – это бизнес-стратегия для создания долгосрочной стоимости с учетом того, как компания работает в экологическом, социальном и экономическом контекстах. Концепция устойчивого развития заключается в том, что принятие таких мер улучшает жизнь компании. Компании осознают необходимость работать над устойчивым развитием, поскольку ожидания повышения корпоративной ответственности и прозрачности растут.

Сегодняшние генеральные директора сталкиваются с беспрецедентным и сложным слиянием социальных, экологических, рыночных и технических сил. Для этого требуется комплексное долгосрочное ведение. С другой стороны, руководители часто не решаются сделать устойчивое развитие приоритетом в бизнес-плане своей компании, ошибочно полагая, что затраты перевешивают выгоды. С другой стороны, академические исследования и институциональный опыт говорят об обратном.

Традиционные бизнес-стратегии отдают предпочтение созданию акционерной стоимости над другими заинтересованными сторонами. Устойчивые компании трансформируют корпоративную экосистему, создавая модели, которые приносят пользу всем заинтересованным сторонам, включая сотрудников, акционеров, цепочки поставщиков, гражданское общество и окружающую среду. Майкл Портер и Марк Крамер первыми разработали концепцию «создания общей ценности», утверждая, что компании могут создавать экономическую ценность, признавая и решая социальные проблемы, связанные с их бизнесом. Во многом стратегическая ценность устойчивости проистекает из необходимости регулярно общаться с важными заинтересованными сторонами и учиться у них. Компания, которая придерживается принципов устойчивого развития, может лучше предвидеть экономические, социальные, экологические и нормативные изменения и реагировать на них по мере их возникновения посредством регулярных обсуждений с заинтересованными сторонами и постоянной итерации.

Более того, компании могут воспользоваться преимуществом подхода «тройной доход» для ведения бизнеса несколькими способами. Выполнение требований ООН в области экологической устойчивости не только этично и необходимо, но также экономически выгодно и позволяет создать лучшую бизнес-модель. Кроме того, устойчивость позволяет компании нанимать сотрудников, владельцев и потребителей, которые инвестируют и разделяют те же ценности, что и цели компании в области устойчивого развития. В результате влияние устойчивости на репутацию и доход компании может быть адекватным.

Почему экологичность важна для студентов

Устойчивое развитие – это комплексная область, которая дает студентам и выпускникам знания практически о каждом элементе человеческой жизни, от бизнеса до технологий, окружающей среды и социальных наук. Существует большой спрос на базовые навыки, с которыми выпускник покидает колледж или университет, особенно в современном обществе, которое стремится резко сократить выбросы углерода, открывая и разрабатывая технологии будущего. Политика, экономика, философия и другие социальные науки, а также точные науки используются для поддержки устойчивости.

Поскольку компании стремятся соблюдать новое законодательство, многие компании, работающие на уровне выпускников и выше, отдают приоритет навыкам устойчивого развития и экологической осведомленности. В результате выпускники, получившие образование в области устойчивого развития, будут работать в различных секторах, включая городское планирование, экологическое консультирование (как искусственное, так и природное окружение), агробизнес, управление некоммерческими организациями, корпоративную стратегию, оценку и планирование здоровья и даже право и принятие решений. Количество рабочих мест начального уровня растет, и выпускники бакалавриата могут ожидать больше возможностей и возможностей в ближайшие годы. Устойчивое развитие – одна из самых последних программ на получение степени, которая пытается объединить социальные науки, гражданское строительство и науки об окружающей среде с технологиями будущего. Когда мы слышим фразу «устойчивость», мы обычно думаем о возобновляемых источниках энергии, сокращении выбросов углерода, защите окружающей среды и стратегии по контролю над хрупкими экосистемами нашей планеты. Короче говоря, устойчивость направлена ​​на защиту нашей природной среды, здоровья человека и окружающей среды, одновременно поощряя инновации и гарантируя, что наш образ жизни не подвергнется угрозе.

Даже если вы не изучаете науки об окружающей среде, устойчивость – важная тема для изучения. Устойчивое развитие важно для понимания бизнес-дисциплин, потому что оно помогает в привлечении клиентов и корпоративной социальной ответственности. Студенты, изучающие сельское хозяйство, питание и общественное здравоохранение, должны сосредоточиться на устойчивости, чтобы понять, как накормить растущее население питательными и высококачественными продуктами. Специалисты в области образования передают свои знания в области устойчивого развития следующему поколению, готовя их к переменам. Каждая специальность связана с окружающей средой

Долгосрочный

Поскольку в результате климатической проблемы люди продолжают вести более устойчивый образ жизни, в настоящее время наблюдается тенденция к обеспечению устойчивости как более желательного направления для бизнеса. Положительное влияние климата на всю производственно-сбытовую цепочку, улучшение воздействия на окружающую среду, людей, атмосферу и полезный вклад в общество, вероятно, можно будет ожидать от бизнеса в будущем. Компании будут нести ответственность за все части отрасли, и любой ущерб окружающей среде или вредные выбросы в результате производственных процессов должны контролироваться или устраняться. В так называемой «экономике замкнутого цикла» ожидается, что повторное использование ресурсов будет способствовать глобальному росту населения. Эта трансформация позволит мусору одного человека стать ресурсом для другого, что значительно сократит количество отходов и повысит эффективность цепочки поставок.

По мере того, как мы приближаемся к началу нового года, мы остро осознаем растущую актуальность движения за климат, а также необходимость действий, направленных на достижение поставленных целей. Не только исследователям и политикам, но и всем – предпринимателям, переговорщикам и коммуникаторам – предстоит еще много работы. У нас будет больше шансов построить устойчивое будущее, если мы сможем поделиться тем, что работает.

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