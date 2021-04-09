Россия кричит о «саботаже» после того, как Словакия поставила под сомнение качество вакцины Sputnik

Ковит-19 Защита Посмотреть больше историй



Россия попросила Словакию вернуть 200 000 доз вакцины Spotnik V-Kovit-19 после того, как испытание в Словакии выявило серьезные проблемы с контролем качества.

Словацкое регулирующее агентство, государственное агентство по контролю над наркотиками, заявило, что полученные им модули не обладают теми же характеристиками и свойствами, что и вакцина Sputnik, которая также была рассмотрена и найдена в Lancet. 91,6 процента были бы эффективны.

В свете сомнений Словакии в качестве доз вакцины Россия атаковала Twitter. Официальный российский Sputnik V заявил о праве собственности на свой аккаунт в Twitter Нить Словацкий регулятор «начал ложную кампанию против #SputnikV и планирует дальнейшие провокации». Бухгалтерское агентство назвало результаты проверки «фейковыми новостями».

В аккаунте Sputnik V также утверждается, что словацкий регулирующий орган нарушил свое соглашение и осуществил «саботаж», проверив уровни Spotnik V в лаборатории, не сертифицированной Европейским Союзом. Теперь Россия хочет сделать повторную вакцинацию.

Согласно отчету Spotnik V, Российский фонд прямых инвестиций – суверенный фонд, который финансово поддерживал разработку вакцины – 6 апреля направил письмо правительству Словакии с просьбой вернуть вакцину из-за нескольких нарушений контракта. Может использоваться в других странах. “

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Подозрительная сумма

По данным словацкого регулирующего агентства, Spotnik V производится в семи разных местах в России и на заводах в Индии и Южной Корее. Его используют или планируют использовать примерно в 40 странах. Но, по словам словацкого регулятора, флаконы с вакцинами, изготовленные в разных местах и ​​обозначенные как Spotnik V, «связаны только по названию».

«Сравнение и согласованность различных модулей, произведенных в разных местах, не доказано», – сказал словацкий регулирующий орган. По данным New York Times. «Во многих случаях оказывается, что это вакцины с разными свойствами (лиофилизат по сравнению с раствором, ампулы с одной дозой и флаконы с несколькими дозами, разные условия хранения, состав и метод производства)».

Sputnik V не был одобрен Европейским регуляторным органом в области лекарственных средств, хотя он начал исследовательский проект по вакцине EMA. В Европейском союзе Венгрия начала использовать Spotnik V в своей кампании массовой вакцинации, а в Германии с четверга. Хотите сделать предварительный заказ в Москве.

Словакия получила размер Spadnik V после создания бывшим премьер-министром Игорем Мадовичем Секретная сделка на покупку 2 миллионов доз, Сообщает Associated Press. 1 марта Мадович получил в аэропорту первую партию из 200 000 вакцин. Но Мадович был свергнут после того, как в прошлом месяце рухнуло коалиционное правительство Словакии. Сейчас он является министром финансов и заместителем премьер-министра в новом правительстве.

В своем сообщении в Facebook от 8 апреля Мадович оклеветал политических оппонентов за события, которые побудили Россию потребовать возвращения вакцины в страну.

«Поздравления с идеями!, – написал Мадович.