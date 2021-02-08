Российские официальные лица объявили заявку на участие в будущем чемпионате Европы по боксу.

По данным официального государственного информационного агентства России ЖеребьевкаБурясия надеется принять это мероприятие после того, как в ее столице Улан-Удэ прошел чемпионат мира Международной ассоциации бокса среди женщин 2019 года.

Возможные предложения обсуждались во время встречи президента Бурясского региона Алексея Сиденова с генеральным секретарем новоизбранной Федерации бокса России Крил-Шекутиевым.

“Бурятия делает уверенный шаг в боксе”, – сказал Сайденов. Жеребьевка.

«При вашей поддержке мы провели чемпионат мира по боксу среди женщин».

Россия возглавила медальную таблицу чемпионата мира по версии AIPA среди женщин 2019 © PFR

Сайденов добавил: «В Бурятии у нас есть амбиции на чемпионат Европы.

«Мы понимаем, что это будет конкурсная процедура и выбор, но, в любом случае, мы обязуемся участвовать в экзамене».

Шекутиев, назначивший Омара Кремли генеральным секретарем PFR после его избрания президентом Международной боксерской ассоциации в декабре, сказал, что организация заинтересована в проведении чемпионата Европы по боксу.

«Мы окажем полную поддержку», – сказал он.

Последний раз это мероприятие проводилось в России в 2002 году, организованное Федерацией бокса России.

Сборная страны возглавила список медалей женского чемпионата мира 2019 года.