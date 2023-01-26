Россия надеется снять ограничения ликвидности на расходы фонда благосостояния, чтобы «бороться с кризисом»

(Рейтер) — Минфин России в четверг предложил снять ограничения по ликвидности для расходов на «антикризисные» вложения из Фонда национального благосостояния, мотивируя это необходимостью поддержки ключевых секторов в условиях геополитических вызовов.

Консервативные в фискальном отношении российские власти склонны проявлять осторожность в использовании средств ФНБ.

Действия, сделанные в четверг, говорят о том, что они хотят быть более изобретательными в том, как они поддерживают здоровье российской экономики, поскольку Москва увеличивает расходы на то, что она называет своей «специальной военной операцией» на Украине.

Министерство также заявило, что будет стремиться снизить порог, при котором можно инвестировать финансовые активы, кроме фонда на черный день, до 7% ВВП с 10% в настоящее время, согласно проекту предложений.

«Поправки к статье 9611 Закона о бюджете направлены на то, чтобы разрешить финансирование приоритетных инфраструктурных проектов на основе самоокупаемости за счет средств Фонда национального благосостояния и инвестирования в условиях кризиса независимо от размера ликвидных активов (фонда)», — говорится в сообщении министерства. говорится в пояснительной записке.

В министерстве предположили, что общий объем этих инвестиций не должен превышать 4,25 трлн рублей (61,24 млрд долларов).

«Эти изменения обеспечат надежную поддержку ключевых секторов российской экономики в текущих сложных геополитических и макроэкономических условиях», — отметили в министерстве.

Национальный суверенный фонд благосостояния — это суверенный фонд благосостояния России, который был создан за счет многолетней прибыли от экспорта нефти и газа из страны.

По состоянию на 1 января фонд составлял 148,4 млрд долларов, что эквивалентно 7,8% ВВП, после падения на 38,1 млрд долларов в декабре, когда правительство изъяло ликвидность, чтобы покрыть дефицит бюджета.

Но только 87,2 миллиарда долларов, или 4,6% ВВП, находились в ликвидных активах, которые, как предупредило министерство, могут упасть до 1,4% ВВП к 2024 году, что, по мнению Счетной палаты, будет самым низким показателем за 20 лет.

По состоянию на 1 февраля прошлого года, за три недели до того, как Россия ввела свои войска в Украину, фонд составил 174,9 миллиарда долларов, или 10,2% прогнозируемого ВВП.

(1 доллар = 69,3955 рубля).

(Репортаж Дарьи Корсунской и Александра Марро) Под редакцией Хью Лоусона и Шэрон Синглтон

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