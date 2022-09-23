«Начался лавинообразный процесс выхода оборудования из строя, стали появляться трещины».

Этот старый дом

Международная космическая станция превращается в мусорный блок, считает новоназначенный глава российского космического агентства «Роскосмос».

«Технически все гарантийные сроки МКС исчерпаны. Это опасно», — сказал Юрий Борисов. Рейтер. «Начался лавинообразный процесс выхода оборудования из строя, стали появляться трещины».

В июле Россия объявила более подробную информацию о своих планах по строительству новой собственной космической станции после объявления о том, что страна прекратит сотрудничество на борту Международной космической станции где-то после 2024 года.

Несмотря на ухудшение политических отношений между Соединенными Штатами и Россией, Международная космическая станция долгое время служила убежищем для международного сотрудничества. По его словам, теперь этому придет конец, поскольку Россия ищет более «дружественные» страны для сотрудничества. Рейтер.

Домашняя база

Борисов сказал, что Россия ищет сильных союзников, особенно в Китае. Он утверждает, что это связано с тем, что западные санкции против России наслоились на другие разочарования, такие как решение Европейского космического агентства прекратить сотрудничество с российским марсоходом ExoMars после его вторжения в Украину.

«На это было потрачено огромное количество усилий и огромные деньги… Но вмешалась политика, и что в результате? Так не должно быть, это неправильно», — заявил Борисов газете.

Трудно сочувствовать космическому агентству, бывший глава которого угрожал разрушить Европу и Соединенные Штаты частями взорвавшейся Международной космической станции, и трудно понять, говорит ли Борисов правду о предполагаемом разрушении космической станции.

Кажется, что осложнения, порожденные земной политикой человечества, все еще представляют угрозу даже за пределами планеты.

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