Россия направляет свои силы на битву за сердце Украины

Авторы сценария Дэвид Китон и Исика Фиш.

Киев, Украина (AFP) – В субботу российские войска в Украине попытались штурмовать сталелитейный завод, где размещались солдаты и гражданские лица, в южном городе Мариуполь, пытаясь подавить последний очаг сопротивления в месте, имеющем большое символическое и стратегическое значение для Москвы. . Об этом заявили украинские официальные лица.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский объявил, что встретится в воскресенье в Киеве с госсекретарем США Энтони Блинкеном и министром обороны США Ллойдом Остином. Белый дом отказался от комментариев.

Выступая на пресс-конференции, Зеленский рассказал немного о логистике встречи, но сказал, что ожидает ощутимых результатов — «не просто подарков или какого-то торта, мы ожидаем конкретных вещей и конкретного оружия».

Сообщение о нападении на сталелитейный завод произошло накануне православной Пасхи после того, как Кремль заявил, что его армия захватила весь разрушенный город, кроме завода «Азовсталь», а российские войска бомбили другие города на юге и востоке Украины.

В других частях страны официальные лица заявили, что трехмесячный младенец был среди шести человек, погибших в результате обстрела крылатыми ракетами российского города Одессы.

Война началась, когда этому ребенку был один месяц. Вы можете себе представить, что происходит? Они просто сволочи», — сказал Зеленский. … У меня нет других слов для этого, просто ублюдки».

Судьба украинцев на крупном и среднем приморском сталелитейном заводе в Мариуполе не сразу стала ясной; Ранее в субботу украинская военная часть опубликовала видео, снятое, как сообщается, два дня назад, на котором женщины и дети, забаррикадировавшиеся под землей, некоторые на два месяца, говорят, что хотят увидеть солнце.

«Мы хотим видеть спокойное небо, мы хотим дышать свежим воздухом», — сказала женщина на видео. Вы просто не представляете, что значит для нас просто поесть и выпить немного сладкого чая. Для нас это действительно счастье».

Россия заявила, что взяла под свой контроль несколько сел в других местах на востоке Донбасса и за ночь уничтожила 11 украинских военных объектов, в том числе три артиллерийских склада. Российские атаки также поражают населенные пункты.

Журналисты Associated Press отметили обстрелы жилых кварталов Харькова, второго по величине города Украины; Губернатор района Ола Сенхобов сообщил, что погибли три человека. В Луганской области Донбасса губернатор Сергей Гайдай сообщил, что при обстреле села Горское погибли шесть человек.

В Славянске, городе на севере Донбасса, Associated Press видели двух солдат, прибывших в больницу, один из которых был смертельно ранен. Неподалеку возле храма собралась небольшая группа людей, которых священник освящал святой водой в Великую субботу.

В то время как британские официальные лица заявляли, что российские силы не получают новых значительных успехов, украинские официальные лица объявили общенациональный комендантский час в преддверии пасхального воскресенья в знак беспорядков войны и угрозы для всей страны.

Мариуполь был главной целью России с начала вторжения 24 февраля и приобрел значительную известность в ходе войны. Завершение захвата принесет России самую крупную победу после почти двухмесячной осады, в результате которой большая часть города была серьезно разрушена.

Это лишило бы Украину жизненно важного порта, высвободило бы российские силы для боевых действий в других местах и ​​установило бы сухопутный коридор в Крым, который Москва захватила в 2014 году. Поддерживаемые Россией сепаратисты контролируют часть Донбасса.

Советник офиса президента Украины Алексей Аристович сообщил, что российские войска возобновили авиаудары по заводу «Азовсталь», а также пытаются его штурмовать, по-видимому, поменяв тактику. А двумя днями ранее президент России Владимир Путин отдал приказ не вводить войска на завод, а вместо этого закрыть его.

По оценкам украинских официальных лиц, около 2000 их солдат находились на территории завода, а мирные жители укрывались в его подземных туннелях.

Ранее в субботу полк «Азов» Национальной гвардии Украины, члены которого скрываются на заводе, опубликовал видео, на котором запечатлено около двух десятков женщин и детей. Его содержание невозможно проверить независимо, но если оно подлинное, это будет первое видеосвидетельство того, какой была жизнь мирных жителей, оказавшихся там под землей.

На видео видно, как солдаты предлагают сладости детям, которые отвечают кулаками. Молодая девушка говорит, что она и ее родственники «не видели ни неба, ни солнца» с тех пор, как 27 февраля вышли из дома.

Заместитель командира полка Святослав Паламарь сообщил Associated Press, что видео было снято в четверг. Бригада «Азов» уходит своими корнями в бригаду «Азов», которая была сформирована ультраправыми активистами в 2014 году в начале сепаратистского конфликта на востоке Украины и вызвала критику за некоторые тактики своей деятельности.

Считается, что более 100 000 человек — по сравнению с довоенным населением около 430 000 человек — остались в Мариуполе без еды, воды и тепла. По оценкам украинских властей, в городе было убито более 20 000 мирных жителей.

Спутниковые снимки, опубликованные на этой неделе, показали два недавно раскопанных места массовых захоронений рядом с кладбищами в двух городах недалеко от Мариуполя, а местные власти обвинили Россию в захоронении тысяч мирных жителей, чтобы скрыть происходящую там резню. Кремль никак не прокомментировал фотографии.

Очередная попытка эвакуировать женщин, детей и стариков из Мариуполя в субботу не удалась. Петр Андрюшенко, советник мэра Мариуполя, заявил, что российские силы не позволяли организованным Украиной автобусам доставлять жителей в город Запорожье, расположенный в 227 км к северо-западу.

Андрюшенко написал в приложении для обмена сообщениями Telegram: «В 11 утра не менее 200 жителей Мариуполя собрались возле ТЦ «Порт Сити» в ожидании эвакуации». «Российская армия на своей машине доехала до жителей Мариуполя и приказала им разойтись, потому что сейчас будет бомбежка».

При этом, по его словам, российские автобусы собрались примерно в 200 метрах. Андрюшенко сказал, что жителям, поднявшимся на борт, сказали, что их увезли на оккупированную сепаратистами территорию, и им не разрешили высадиться. Его учетная запись не может быть проверена независимо.

По словам советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, при атаке на Одессу российские войска выпустили не менее шести ракет.

«Жители города слышали взрывы в разных районах», — сообщил Геращенко в Telegram. «Бомбили многоквартирные дома. Об одном пострадавшем уже известно. Он сгорел в своей машине во дворе одного из домов».

Пресс-конференция Зеленского состоялась на станции киевского метро, ​​где он остановился в какой-то момент, когда мимо проезжал шумный поезд. Система метро, ​​в которой находится самая глубокая станция в мире, привлекла всеобщее внимание в начале войны, когда толпы людей искали там убежища, опасаясь бомбардировки центра города.

Относительно ожидаемого визита официальных лиц США в воскресенье Зеленский сказал: «Я думаю, что мы сможем получить договоренности от США или часть той сделки по вооружению Украины, о которой мы договорились ранее. Кроме того, у нас есть стратегические вопросы о гарантиях безопасности», — сказал Зеленский. и пришло время обсудить это подробно, потому что Соединенные Штаты будут одним из тех лидеров государств безопасности нашей страны».

Также в субботу премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поговорил с Зеленским и пообещал больше беспилотников, противотанковых машин и ракет.

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Рыба зарегистрирована из Славянска, Украина. Репортеры Ассошиэйтед Пресс Мстислав Чернов и Фелипе Дана в Харькове, Украина, Юрий Карманов во Львове, Инна Вареница в Киффи и сотрудники Ассошиэйтед Пресс по всему миру внесли свой вклад в эту историю.

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