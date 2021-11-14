Россия начала поставки в Индию зенитно-ракетных комплексов С-400

В рамках значительного улучшения возможностей Индии по противодействию боевым самолетам противника и крылатым ракетам большой дальности Россия начала поставлять Индии зенитно-ракетный комплекс С-400 «Триумф». Согласно сообщению ANI, «Россия начала поставлять Индии системы противовоздушной обороны С-400», — заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев во время авиасалона в Дубае.

Президент России Владимир Путин, вероятно, посетит Индию в следующем месяце для двустороннего саммита с премьер-министром Нарендрой Моди, который, как ожидается, принесет ощутимые результаты в дальнейшем расширении отношений в сферах обороны, торговли и энергетики. И у Индии, и у России есть механизм, согласно которому премьер-министр Индии и президент России ежегодно проводят встречи на высшем уровне для обзора всего спектра отношений между двумя странами. На сегодняшний день 20 ежегодных саммитов проводятся поочередно в Индии и России.

Россия была испытанным партнером Индии, и государство было опорой внешней политики Нью-Дели. В октябре 2018 года Индия подписала с Россией сделку на 5 миллиардов долларов на покупку пяти единиц зенитно-ракетных комплексов С-400, несмотря на предупреждение администрации Трампа, что продвижение контракта может привести к санкциям США.

В 2019 году Индия заплатила России первую партию ракетных систем на сумму около 800 миллионов долларов США. Система С-400 известна как самая передовая система противоракетной обороны в России. После санкций США в отношении Турции возникли опасения, что Вашингтон может применить аналогичные карательные меры к Индии.

На саммите запланировано обновление рамок военно-технического сотрудничества на ближайшее десятилетие и объявление совместной комиссии по науке и технологиям. Индия и Россия также находятся на завершающей стадии переговоров по соглашению о материально-технической поддержке и, вероятно, будут подписаны либо в ходе переговоров «два плюс два», либо на саммите. Соглашение позволит армиям двух стран использовать базы друг друга для ремонта и пополнения запасов, а также будет способствовать расширению всестороннего сотрудничества в области обороны. Ожидается, что разворачивающийся гуманитарный кризис в Афганистане и последствия захвата Кабула талибами для региональной безопасности займут видное место на саммите.

(с проводным вводом)

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