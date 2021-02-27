Есть бриллианты, а есть большие блестящие камни, которые способны перемещать небольшие состояния. Удачливая компания должна заново открыть для себя разницу.
Ведущий производитель алмазов АЛРОСА обнаружила камень ювелирного качества, который весит 242 карата, и скоро станет популярным. Компания, частично принадлежащая правительству России, объявила в пятницу, что проведет юбилейный аукцион 22 марта в Дубае. Аукцион начнется с 2 миллионов долларов.
Размер кристально чистого необработанного алмаза составляет 21,7 на 31,3 на 41,9 мм, он равен размеру мяча для гольфа. Это также один из крупнейших кристаллов, ограненных группой с 2000 года, и АЛРОСА не предлагала камень такой пропорции на открытых аукционах за полвека.
«Необработанные алмазы, которые позволяют огранить алмазы крупнее 100 карат, очень редки в природе», – сказал Евгений Агурев, руководитель отдела продаж АЛРОСА. Отчет. «Такими камнями торгуют еще меньше».
В зависимости от окружающей среды все необработанные алмазы крупнее 50 каратов, ограненные в России, должны пройти государственную инспекцию и перед выставлением на аукцион должны быть доставлены в Кокрановский государственный репозиторий.
АЛРОСА сделала несколько невероятных открытий с момента своего основания в 1992 году, как следует из названия, поскольку это крупнейший в мире производитель необработанных алмазов. Фактически, только в прошлом году команда обнаружила первый в мире бриллиант в алмазе. Весом всего 0,62 карата, беспорядок Бетслинга получил название «Матрешка» из-за своей русской игрушечной конструкции.
Помимо тяжеловесного хедлайнера, на 100-м международном аукционе АЛРОСА присутствуют и другие крупногабаритные камни, два лучших алмаза которых составляют 191 и 136 карат соответственно. Если все три слишком велики (или слишком драгоценны), есть еще куча заметных украшений, каждая весом более 10 карат.
Показы юбилейного аукциона пройдут с 14 марта в офисе продаж Alroza в Дубае. Приготовьте эти весла, ребята.
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