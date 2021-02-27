Есть бриллианты, а есть большие блестящие камни, которые способны перемещать небольшие состояния. Удачливая компания должна заново открыть для себя разницу.

Ведущий производитель алмазов АЛРОСА обнаружила камень ювелирного качества, который весит 242 карата, и скоро станет популярным. Компания, частично принадлежащая правительству России, объявила в пятницу, что проведет юбилейный аукцион 22 марта в Дубае. Аукцион начнется с 2 миллионов долларов.

Размер кристально чистого необработанного алмаза составляет 21,7 на 31,3 на 41,9 мм, он равен размеру мяча для гольфа. Это также один из крупнейших кристаллов, ограненных группой с 2000 года, и АЛРОСА не предлагала камень такой пропорции на открытых аукционах за полвека.

Необработанный алмаз в 242 карата размером с мяч для гольфа.



АЛРОСА

«Необработанные алмазы, которые позволяют огранить алмазы крупнее 100 карат, очень редки в природе», – сказал Евгений Агурев, руководитель отдела продаж АЛРОСА. Отчет. «Такими камнями торгуют еще меньше».

В зависимости от окружающей среды все необработанные алмазы крупнее 50 каратов, ограненные в России, должны пройти государственную инспекцию и перед выставлением на аукцион должны быть доставлены в Кокрановский государственный репозиторий.

Торги за гигантский самоцвет начнутся с 2 миллионов.



АЛРОСА

АЛРОСА сделала несколько невероятных открытий с момента своего основания в 1992 году, как следует из названия, поскольку это крупнейший в мире производитель необработанных алмазов. Фактически, только в прошлом году команда обнаружила первый в мире бриллиант в алмазе. Весом всего 0,62 карата, беспорядок Бетслинга получил название «Матрешка» из-за своей русской игрушечной конструкции.

Помимо тяжеловесного хедлайнера, на 100-м международном аукционе АЛРОСА присутствуют и другие крупногабаритные камни, два лучших алмаза которых составляют 191 и 136 карат соответственно. Если все три слишком велики (или слишком драгоценны), есть еще куча заметных украшений, каждая весом более 10 карат.

Последний раз АЛРОСА предлагала такое соотношение на открытом аукционе пять лет назад.



АЛРОСА

Показы юбилейного аукциона пройдут с 14 марта в офисе продаж Alroza в Дубае. Приготовьте эти весла, ребята.