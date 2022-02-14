Россия на фоне продолжающихся учений возле Украины заявляет о связях с США «на земле»

МОСКВА (Рейтер) — Кремль сообщил российскому информационному агентству РИА, что, несмотря на недавнюю эскалацию в двустороннем диалоге, отношения между Москвой и Вашингтоном «зашли в тупик» на фоне возражений Запада против крупных российских военных учений, проводимых вблизи его границы с Украиной.

Соединенные Штаты заявили в воскресенье, что Россия может вторгнуться в Украину в любое время и может создать внезапный предлог для нападения, поскольку они подтвердили свое обязательство защищать «каждый дюйм» территории НАТО.

Россия сосредоточила более 100 000 солдат возле Украины, неоднократно отрицала какие-либо планы вторжения на нее и обвиняла Запад в «истерии».

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что существуют определенные каналы диалога, один из которых свидетельствует о том, что президент Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден поддерживали контакт (в субботу они разговаривали по телефону), но отношения в других регионах были натянутыми.

«Главы государств ведут диалог, и есть диалог по другим направлениям», — цитирует Пескова РИА. «Это плюс, потому что вы знаете, что всего два года назад не было диалога, вообще не было таких контактов.

«А в остальном, к сожалению, в двусторонних отношениях можно говорить только о минусах. Мы находимся на очень низкой отметке. Они фактически лежат на земле», — добавил он.

Россия проводит крупные совместные военные учения с Белоруссией, северным соседом Украины. Экипажи истребителей Су-30 в понедельник совершили совместный патрульный полет вдоль российско-белорусской границы, сообщили в Минобороны России.

«Известия» со ссылкой на военные источники сообщают, что Россия также отправит отряд кораблей, вооруженных крылатыми и гиперзвуковыми ракетами, с Каспийского флота в Черное и Средиземное моря.

Черноморский флот России заявил в субботу, что более 30 кораблей начали учения вблизи Крыма, который Москва аннексировала в 2014 году, в рамках широкого спектра учений от Тихого до Атлантического океана, в которых в январе и феврале участвовали все его флоты.

Между тем военные заявили в понедельник, что более 30 транспортно-боевых вертолетов принимают участие в тактических учениях на юге России.

(Отчетность Марии Кислевой; текст Александра Марроу; редакция Тоби Чопра)