Россия не может вмешаться от имени топ-менеджеров Новатэка в дело США, заявляет Кремль

Москва, 24 сентября. / ТАСС /. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам в пятницу, что Российская Федерация не может вмешиваться в налоговое дело Министерства юстиции США против Марка Гитфая, генерального директора НОВАТЭКа, но готова оказать ему дипломатическую помощь как гражданину России.

«Поскольку этот человек также является гражданином России, значит, он имеет двойное гражданство, если я правильно понимаю, поэтому нас, безусловно, интересует его судьба и обстоятельства дела. Конечно, со стороны наших дипломатических представительств мы готовы оказать всю необходимую помощь ».

Песков отметил, что в то же время, будучи гражданином США, Getfay «имеет определенные обязательства по налогам». «В этом случае у нас нет возможности вмешиваться в эти процессы», – отметил он.

В связи с этой ситуацией пресс-секретарь Кремля подчеркнул, что «главное для Москвы – обеспечить соблюдение всех законных прав на юридическую защиту российских граждан, это безусловный приоритет».

Минюст против исполнительной власти НОВАТЭКа

Ранее министерство юстиции США сообщило, что Гетфэй был арестован во Флориде. Его обвиняют в сокрытии активов с целью уклонения от уплаты налогов. По данным Министерства юстиции, Гетвей с 2005 по 2016 год «участвовал в схеме обмана Соединенных Штатов, скрывая свое владение и контроль над значительными зарубежными активами, и не подал налоговую декларацию и не уплатил налоги с доходов в миллионы долларов». Сумма денег, которую он спрятал от правительства США, в какой-то момент превысила 93 миллиона долларов. В своем отчете министерство юстиции сообщило, что Getify, скрывая свое владение иностранными счетами и связанными с ними активами, передал себя и сделал свою «тогдашнюю жену, гражданку России, бенефициарным владельцем счетов». Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Новатэк заявил ранее в пятницу, что никаких официальных запросов или каких-либо других документов от властей США или других стран в отношении Gyetvay не поступало. В настоящее время компания выясняет обстоятельства аварии. В НОВАТЭКе подчеркнули, что ситуация «не влияет и не повлияет на деятельность компании».

Гетвей работает в России с 1995 года, став партнером PwC Global Energy. Свою карьеру в компании «Новатэк» начал в 2003 году. В августе 2007 года он был избран членом совета директоров компании. С июля 2010 года занимал должность вице-президента корпорации «Новатэк». Гетвей получил российское гражданство в 2019 году.