Россия обвиняет “писателя-призрака” в кибератаке накануне выборов в Германии

В заявлении, сделанном в пятницу, Европейская комиссия сообщила: «Государства-члены ЕС отслеживают злонамеренные кибер-действия, совместно именуемые Костридером, и связанные с российским государством».
«Такие действия неприемлемы, потому что они угрожают нашей целостности и безопасности, демократическим ценностям и принципам, а также жизненно важным функциям нашей демократии».
Обвинения поступают, когда немцы собираются пойти на избирательные участки, чтобы выбрать преемника президента Ангелы Меркель, которая уйдет в отставку после 16 лет пребывания в должности.
По данным ЕС, «нападения были совершены на ряд парламентариев ЕС, правительственных чиновников, политиков, представителей прессы и гражданского общества путем доступа к компьютерным системам и личным учетным записям и кражи данных».
Официальный представитель ЕС сообщил CNN в пятницу, что немецкие политики и официальные лица стали жертвами злонамеренных киберопераций России. CNN также интересуется мнением России по поводу отчета Европейской комиссии.
«Эти действия противоречат государственному кодексу поведения, ответственному за киберпространство, признанному всеми государствами-членами ООН, и являются попыткой подорвать наши демократические институты и процессы, включая дезинформацию и манипулирование информацией», – говорится в заявлении.
“Европейский Союз и его государства-члены решительно осуждают эти злонамеренные действия в киберпространстве, которым необходимо немедленно положить конец.
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