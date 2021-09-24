Россия обвиняет “писателя-призрака” в кибератаке накануне выборов в Германии

В заявлении, сделанном в пятницу, Европейская комиссия сообщила: «Государства-члены ЕС отслеживают злонамеренные кибер-действия, совместно именуемые Костридером, и связанные с российским государством».

«Такие действия неприемлемы, потому что они угрожают нашей целостности и безопасности, демократическим ценностям и принципам, а также жизненно важным функциям нашей демократии».

Обвинения поступают, когда немцы собираются пойти на избирательные участки, чтобы выбрать преемника президента Ангелы Меркель, которая уйдет в отставку после 16 лет пребывания в должности.

По данным ЕС, «нападения были совершены на ряд парламентариев ЕС, правительственных чиновников, политиков, представителей прессы и гражданского общества путем доступа к компьютерным системам и личным учетным записям и кражи данных».