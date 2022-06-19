Известный украинский врач, похищенный агентством Ассошиэйтед Пресс недалеко от осажденного Мариуполя, был освобожден российскими войсками в пятницу, спустя три месяца после захвата на улицах города.

Юлию Бывскую в Украине зовут Тайра, прозвище, которое она выбрала за свою роль в видеоигре World of Warcraft. С помощью нательной камеры он записал 256 гигабайт усилий своей команды за две недели по спасению раненых, в том числе российских и украинских солдат.

Он передал ролики команде Associated Press, последнему журналисту-международнику в украинском городе Мариуполь, а один из участников группы сбежал после того, как 15 марта его вставили в тампон. 15 марта Тайра и ее коллега были захвачены российскими войсками. В тот же день российский авиаудар нанес удар по театру в центре города, в результате чего погибло не менее 600 человек, сообщает Associated Press.

«Это было большое облегчение. Они звучат как самые обычные слова, и я даже не знаю, что сказать», — сказал Ассошиэйтед Пресс ее муж Вадим Бусанов поздно вечером в пятницу, глубоко дыша, чтобы контролировать свои эмоции. Бусанов сказал, что разговаривал с Тайрой по дороге в киевскую больницу и опасается за свое здоровье.

Сначала семья хранила молчание, надеясь, что переговоры пойдут своим чередом. Но Ассошиэйтед Пресс поговорило с ним, прежде чем опубликовать украденные видео, которые в конечном итоге достигли миллионов зрителей по всему миру, включая крупнейшие сети в Европе и Соединенных Штатах. Бусанов поблагодарил за репортаж, на котором Тайра пыталась спасти российских солдат и граждан Украины.

Пеп. Бывска смотрит в зеркало перед тем, как выключить камеру в Мариуполе 27 числа. (Юлия Бывская / Associated Press)

Президент Украины Владимир Желенский объявил об освобождении Тайры в общенациональном выступлении.

«Я благодарен всем, кто работал над этим решением. Тайра уже дома. Мы продолжим работать, чтобы всех освободить», — сказал он.

Были похищены или взяты в плен сотни видных украинцев, в том числе местные чиновники, журналисты, активисты и правозащитники.

В соответствии с историей Москвы о попытках «укрепить» Украину, Россия представила Тайру как работающую на националистический батальон «Азов». Но AP не нашла таких доказательств, а друзья и коллеги заявили, что она не имеет никакого отношения к Асо, который был последней остановкой перед тем, как сотни боевиков были схвачены или убиты на Мариупольском металлургическом заводе.

Эти сцены являются свидетельством ее усилий по спасению раненых с обеих сторон.

Бывска видит, как сотрудники скорой помощи работают с пациентом в Мариуполе, 2 марта. (Юлия Бывская / Associated Press)

На видео, снятом 10 марта, видно, как украинский солдат выводит примерно двух российских солдат из машины скорой помощи. Кто-то в инвалидной коляске. В другом колене руки связаны за спиной, а оголенная нога травмирована. Их глаза закрыты зимними шапками, и они носят белые доспехи.

Украинский солдат ругает одного из них. «Молчи, молчи», — говорит ему Тайра.

Женщина спросила ее: «Вы собираетесь лечить русских?»

Два раненых российских солдата видны на кадрах, снятых Пивской, когда он прибывает в больницу в Мариуполе для лечения 10 марта. (Юлия Бывская / Associated Press)

«Они не будут любить нас», — отвечает она. «Но я не мог сделать ничего другого. Они военнопленные».

Дора был участником Украинских игр непокоренных для ветеранов армии, где готов был соревноваться в стрельбе из лука и плавании. Invictus сказал, что он был военным врачом с 2018 по 2020 год, но позже был уволен.

Британский принц Гарри, основатель Invictus Games, в 2021 году получил нательную камеру для документального сериала Netflix о созданных им вдохновляющих персонажах. Но когда вторглись российские войска, он вместо этого снимал сцены с ранеными мирными жителями и солдатами.

Битва за Донбасс продолжается

В другом месте на Украине украинские военные заявили в субботу, что промышленный город Чевродонецк, главная цель наступления Москвы по захвату полного контроля над восточной Луганской областью, подвергся сильному артиллерийскому и ракетному обстрелу, когда российские войска атаковали за пределами города.

Украинские силы отбили атаку городов южнее «Шевроле-Донецк», сообщил в телеграмме губернатор Луганской области Сергей Кайтай.

Россия заявляет, что ее цель сейчас состоит в том, чтобы взять под полный контроль Луганск и соседний Донецк, чему помешала ожесточенная оппозиция первоначальному стремлению захватить столицу, Донбасс — соперничающий восточный район Москвы — поддерживаемый сепаратистами.

Фотографии | 115-й день российского вторжения в Украину:

Желенский, вдохновивший украинцев и снискавший себе уважение во всем мире, заявил в субботу, что посетил солдат на южной линии фронта в районе Михолева, подарив ему новое послание надежды на его возвращение.

«Наши храбрые мужчины и женщины. Каждый из них работает изо всех сил», — сказал он в своем официальном аккаунте в Telegram. «Мы обязательно будем атаковать! Мы обязательно победим!»

На видео, опубликованном в его аккаунте, Зеленский вручает медали в своей фирменной футболке цвета хаки и делает селфи с солдатами. Когда состоялась поездка, Желенский не сказал.

Украинские официальные лица заявили, что ночью обстрелы велись в восточной части Луганска и Харькова, а также в западной части Полтавы и Днепропетровска. Рано утром в субботу российские ракеты обрушились на окраину Харькова, второго по величине города Украины, поразив муниципальное здание и поджег многоквартирный дом, однако пострадавших нет, сообщил губернатор области.

Рейтер не смогло независимо подтвердить отчеты о войнах.

Москва отрицает нападения на мирных жителей, которые утверждают, что это «специальная военная операция» по разоружению Украины и защите русскоязычного населения от опасных националистов. Киев и его союзники отвергают это как необоснованный предлог для войны.