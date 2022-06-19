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Россия освободила известного украинского врача, снимавшего ужасающие сцены во время осады Мариуполя

19 июня, 2022
Vsevolod Egorov

Известный украинский врач, похищенный агентством Ассошиэйтед Пресс недалеко от осажденного Мариуполя, был освобожден российскими войсками в пятницу, спустя три месяца после захвата на улицах города.

Юлию Бывскую в Украине зовут Тайра, прозвище, которое она выбрала за свою роль в видеоигре World of Warcraft. С помощью нательной камеры он записал 256 гигабайт усилий своей команды за две недели по спасению раненых, в том числе российских и украинских солдат.

Он передал ролики команде Associated Press, последнему журналисту-международнику в украинском городе Мариуполь, а один из участников группы сбежал после того, как 15 марта его вставили в тампон. 15 марта Тайра и ее коллега были захвачены российскими войсками. В тот же день российский авиаудар нанес удар по театру в центре города, в результате чего погибло не менее 600 человек, сообщает Associated Press.

«Это было большое облегчение. Они звучат как самые обычные слова, и я даже не знаю, что сказать», — сказал Ассошиэйтед Пресс ее муж Вадим Бусанов поздно вечером в пятницу, глубоко дыша, чтобы контролировать свои эмоции. Бусанов сказал, что разговаривал с Тайрой по дороге в киевскую больницу и опасается за свое здоровье.

Сначала семья хранила молчание, надеясь, что переговоры пойдут своим чередом. Но Ассошиэйтед Пресс поговорило с ним, прежде чем опубликовать украденные видео, которые в конечном итоге достигли миллионов зрителей по всему миру, включая крупнейшие сети в Европе и Соединенных Штатах. Бусанов поблагодарил за репортаж, на котором Тайра пыталась спасти российских солдат и граждан Украины.

Пеп. Бывска смотрит в зеркало перед тем, как выключить камеру в Мариуполе 27 числа. (Юлия Бывская / Associated Press)

Президент Украины Владимир Желенский объявил об освобождении Тайры в общенациональном выступлении.

«Я благодарен всем, кто работал над этим решением. Тайра уже дома. Мы продолжим работать, чтобы всех освободить», — сказал он.

Были похищены или взяты в плен сотни видных украинцев, в том числе местные чиновники, журналисты, активисты и правозащитники.

В соответствии с историей Москвы о попытках «укрепить» Украину, Россия представила Тайру как работающую на националистический батальон «Азов». Но AP не нашла таких доказательств, а друзья и коллеги заявили, что она не имеет никакого отношения к Асо, который был последней остановкой перед тем, как сотни боевиков были схвачены или убиты на Мариупольском металлургическом заводе.

Эти сцены являются свидетельством ее усилий по спасению раненых с обеих сторон.

Бывска видит, как сотрудники скорой помощи работают с пациентом в Мариуполе, 2 марта. (Юлия Бывская / Associated Press)

На видео, снятом 10 марта, видно, как украинский солдат выводит примерно двух российских солдат из машины скорой помощи. Кто-то в инвалидной коляске. В другом колене руки связаны за спиной, а оголенная нога травмирована. Их глаза закрыты зимними шапками, и они носят белые доспехи.

Украинский солдат ругает одного из них. «Молчи, молчи», — говорит ему Тайра.

Женщина спросила ее: «Вы собираетесь лечить русских?»

Два раненых российских солдата видны на кадрах, снятых Пивской, когда он прибывает в больницу в Мариуполе для лечения 10 марта. (Юлия Бывская / Associated Press)

«Они не будут любить нас», — отвечает она. «Но я не мог сделать ничего другого. Они военнопленные».

Дора был участником Украинских игр непокоренных для ветеранов армии, где готов был соревноваться в стрельбе из лука и плавании. Invictus сказал, что он был военным врачом с 2018 по 2020 год, но позже был уволен.

Британский принц Гарри, основатель Invictus Games, в 2021 году получил нательную камеру для документального сериала Netflix о созданных им вдохновляющих персонажах. Но когда вторглись российские войска, он вместо этого снимал сцены с ранеными мирными жителями и солдатами.

Битва за Донбасс продолжается

В другом месте на Украине украинские военные заявили в субботу, что промышленный город Чевродонецк, главная цель наступления Москвы по захвату полного контроля над восточной Луганской областью, подвергся сильному артиллерийскому и ракетному обстрелу, когда российские войска атаковали за пределами города.

Украинские силы отбили атаку городов южнее «Шевроле-Донецк», сообщил в телеграмме губернатор Луганской области Сергей Кайтай.

Россия заявляет, что ее цель сейчас состоит в том, чтобы взять под полный контроль Луганск и соседний Донецк, чему помешала ожесточенная оппозиция первоначальному стремлению захватить столицу, Донбасс — соперничающий восточный район Москвы — поддерживаемый сепаратистами.

Фотографии | 115-й день российского вторжения в Украину:

Желенский, вдохновивший украинцев и снискавший себе уважение во всем мире, заявил в субботу, что посетил солдат на южной линии фронта в районе Михолева, подарив ему новое послание надежды на его возвращение.

«Наши храбрые мужчины и женщины. Каждый из них работает изо всех сил», — сказал он в своем официальном аккаунте в Telegram. «Мы обязательно будем атаковать! Мы обязательно победим!»

На видео, опубликованном в его аккаунте, Зеленский вручает медали в своей фирменной футболке цвета хаки и делает селфи с солдатами. Когда состоялась поездка, Желенский не сказал.

Украинские официальные лица заявили, что ночью обстрелы велись в восточной части Луганска и Харькова, а также в западной части Полтавы и Днепропетровска. Рано утром в субботу российские ракеты обрушились на окраину Харькова, второго по величине города Украины, поразив муниципальное здание и поджег многоквартирный дом, однако пострадавших нет, сообщил губернатор области.

Рейтер не смогло независимо подтвердить отчеты о войнах.

Москва отрицает нападения на мирных жителей, которые утверждают, что это «специальная военная операция» по разоружению Украины и защите русскоязычного населения от опасных националистов. Киев и его союзники отвергают это как необоснованный предлог для войны.

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