Москва, 17 января. В воскресенье пресс-секретарь МИД России Мария Захарова заявила, что Россия первой в мире разработала вакцину против коронавируса и готова сотрудничать со всеми странами, которые в ней нуждаются.

«Россия была первой страной в мире, разработавшей вакцину. Что там было сказано сразу после этого? Она открыта для сотрудничества на законной основе. Наша страна начала сотрудничать с партнерами – государствами и международными организациями – чтобы обеспечить это», – сказала она в интервью «Воскресному вечеру» для Владимирской программы. Соловьева на тему «У мира есть шанс сделать прививку». Россия -1 Телевизионный канал.

Российский дипломат сравнил ситуацию вокруг вакцин и освоения космоса в середине двадцатого века, когда бывший Советский Союз выступил с инициативой мирного использования космического пространства после своего первого космического полета. “Они на них [the United States] О том, чтобы быть первым, не могло быть и речи. То же можно сказать и о прививочном статусе. Мы показали, что можем сделать это первыми, и готовы протянуть руку помощи всем, кто видит в этом возможность остановить пандемию. Мы делаем это открыто, на основании закона. Мы никогда не выставляем напоказ и не стремимся баловать конкурентов. Это то, что называется сверхдержавой, подчеркнула Захарова.

11 августа в России была зафиксирована первая в мире вакцина против нового коронавируса. Вакцина, получившая название «Спутник V», была разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии «Гамалея» Минздрава России. Это векторная вакцина на основе аденовируса человека.