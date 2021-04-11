Юрий Гагарин стал первым человеком, вернувшимся в космос в 1961 году, а 12 апреля исполняется 60 лет со дня его победы. / ஆபி

Юрий Гагарин стал первым человеком, вернувшимся в космос в 1961 году, а 12 апреля исполняется 60 лет со дня его победы. / ஆபி

Шестьдесят лет назад российский космонавт Юрий Гагарин стал первым человеком в космосе – в воскресенье россияне отметили его достижение.

Тысячи людей собрались посмотреть на фейерверк в Санкт-Петербурге, когда в небо были запущены многочисленные макеты ракет.

Достижением Гагарина было то, что Советский Союз достиг важной вехи в гонке с Соединенными Штатами за улучшение своих космических знаний, но этот план не был полностью спланирован.

читать далее

Дань принцу Филиппу

Футбольные клубы игнорируют социальные сети

Ценовые аналитики Brexit уезжают из Великобритании

Гагарин вышел на орбиту на большей высоте, чем планировалось, а это означало, что существовал значительный риск отказа при торможении, что могло задержать его возвращение на Землю.

Если бы на его космическом корабле вышли из строя тормоза, Гагарин мог бы находиться в космосе в течение значительного времени, и при этом у него закончились бы еда, питье и кислород.

К счастью, его космический корабль работал по плану, и он благополучно вернулся на Землю, но приземлился на небольшом расстоянии от зоны, отмеченной для посадки.

Гагарин вытащил свою капсулу и коснулся земли в Саратовской области России, где он увидел, как пожилая женщина и ее внучка возвращались, копая картошку.