Россия отправляет съемочную группу в космос: подробности времени и прямой эфир

Первая собака в космосе. Первые мужчина и женщина. Теперь Россия собирается отправиться в еще один космический полет раньше Соединенных Штатов: обойти Голливуд на орбите.

Российская актриса, режиссер и профессиональный гид-космонавт отправится на борту российской ракеты на Международную космическую станцию ​​во вторник утром. Их работа – снимать сцены для первого полнометражного фильма в космосе. В то время как кинематографические эпизоды в космосе уже давно снимаются на больших экранах с использованием звуковых сцен и передовой компьютерной графики, никогда раньше в космосе не снимались и не снимались полнометражные фильмы.

Какая дата запуска и как я могу ее посмотреть?

Ракета Союз, основа космической программы России, должна быть запущена в 4:55 утра по восточному времени с космодрома Байконур в Казахстане. Предполагается, что космический корабль MS-19 с экипажем из трех человек стыкуется с космической станцией примерно через три часа, в 8:12 утра.

НАСА, которое управляет космической станцией в партнерстве с Россией, Трансляция запуска начнется в 4:15 по восточному времени.. Очередная прямая трансляция стыковки космического корабля начнется в 7:30 утра.