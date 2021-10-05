Россия отправляет съемочную группу в космос: подробности времени и прямой эфир

Первая собака в космосе. Первые мужчина и женщина. Теперь Россия собирается отправиться в еще один космический полет раньше Соединенных Штатов: обойти Голливуд на орбите.
Российская актриса, режиссер и профессиональный гид-космонавт отправится на борту российской ракеты на Международную космическую станцию во вторник утром. Их работа – снимать сцены для первого полнометражного фильма в космосе. В то время как кинематографические эпизоды в космосе уже давно снимаются на больших экранах с использованием звуковых сцен и передовой компьютерной графики, никогда раньше в космосе не снимались и не снимались полнометражные фильмы.
Какая дата запуска и как я могу ее посмотреть?
Ракета Союз, основа космической программы России, должна быть запущена в 4:55 утра по восточному времени с космодрома Байконур в Казахстане. Предполагается, что космический корабль MS-19 с экипажем из трех человек стыкуется с космической станцией примерно через три часа, в 8:12 утра.
НАСА, которое управляет космической станцией в партнерстве с Россией, Трансляция запуска начнется в 4:15 по восточному времени.. Очередная прямая трансляция стыковки космического корабля начнется в 7:30 утра.
Кто в полете?
Российская актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко присоединятся к Антону Шкаплерову, астронавту-ветерану, который с 2011 года совершил три полета на космическую станцию и обратно. Г-жа Пересильд в течение нескольких месяцев готовилась к миссии. В начале этого года она пробовалась на роль в конкурсе с десятками других актрис. Алена Мордовина, занявшая второе место в конкурсе, является дублером г-жи Пересильд, и она выйдет на орбиту, если что-то помешает стартовому экипажу улететь в космос.
Какой фильм снимают на космической станции?
Название фильма – «Вызов», и он повествует о хирурге, которого играет миссис Пересильд, который отправляется в экстренный полет на космическую станцию, чтобы спасти жизнь больного астронавта. Других подробностей о сюжете или съемках на борту станции не сообщается.
Зачем снимают фильм на орбите?
Для The Challenge кинематографическое повествование может разрушить символику съемок фильма в космосе. Производство – совместный проект Роскосмоса. Первый канал, Россия, телеканал, поддерживаемый государством; И Желтое, Черно-белое, российская киностудия.
Как и многие другие специальные миссии в космос в наши дни, Первый канал и Роскосмос надеются, что фильм докажет зрителям, что космос предназначен не только для правительственных астронавтов. Первый канал сообщил на своем сайте, что одна из основных задач постановки – показать, что «космические полеты постепенно становятся доступными не только профессионалам, но и широкому кругу заинтересованных лиц».
Финансирование космической программы России начало сокращаться. Начиная с 2011 года, когда закончилась американская программа космических челноков, НАСА могло отправлять астронавтов на Международную космическую станцию, только заплатив за поездку на одной из дорогих российских ракет «Союз». Но это закончилось в 2020 году, когда SpaceX Crew Dragon доказал, что может отправлять астронавтов с территории США. А совсем недавно США Просроченные покупки Для российского ракетного двигателя, который долгое время использовался для запуска НАСА и Пентагона в космос, что принесло Москве доход в миллиарды долларов.
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