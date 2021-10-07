Россия первой сняла художественный фильм о Международной космической станции

На этой неделе в космос отправилась российская актриса и режиссер, которая направилась на Международную космическую станцию ​​(МКС), чтобы снять сцены для первого художественного фильма, который будет снят на орбите.

Хотя Том Круз объявил, что хочет первым снять фильм в космосе, похоже, Россия победила Голливуд, как я уже упоминал Нью Йорк Таймс.

Российская актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и российский космонавт Антон Шкаплеров сели на ракету “Союз”, которая стартовала во вторник с космодрома Байконур в Казахстане. Направлен на Международную космическую станцию, где творческий дуэт хочет начать работу над первым в истории фильмом, снятым на орбите.

#ICYMI: Корабль с экипажем “Союз МС-19” был спущен на воду сегодня в 4:55 по восточному стандартному времени, пришвартовался в 8:22, затем в 11:00 открылся люк, и на станцию ​​вошли трое российских членов экипажа, увеличив численность населения до 10 человек. pic.twitter.com/GDyiQMcvrM – Международная космическая станция (Space_Station) 6 октября 2021 г. В 11 часов утра по восточному времени на станцию ​​открылся люк экипажа корабля “Союз”, на станцию ​​вошли три российских члена экипажа, в результате чего численность космического пространства увеличилась до 10 человек. https://t.co/05zsK3fkeH – Международная космическая станция (Space_Station) 5 октября 2021 г.

Пересильд сыграла более 70 экранных ролей, однако не только ее талант поспособствовал ее выбору на эту роль. Он был выбран из примерно 3000 других претендентов в ходе двухэтапного процесса отбора, в ходе которого участники были проверены на предмет их творческих способностей, медицинских и физических способностей.

Фильм называется «Вызов» и повествует историю хирурга, которого играет Пересильд, который отправляется в экстренную миссию в орбитальную лабораторию, чтобы спасти жизнь больного космонавта, которого играет Олег Новицкий, уже один из двух российских космонавтов. находится на Международной космической станции с апреля.

Хотя другие виды производства происходят в космосе – например, восьмиминутный научно-фантастический фильм »высота страхаИ много документальных фильмов с кадрами, снятыми на борту станции – «Вызов» будет включать от 35 до 40 минут сцен, уже снятых на орбитальной станции, что сделает его первым полнометражным фильмом, снятым в космосе.

Капсула с троицей была установлена ​​на космической станции около 8:22 утра и начала отстрел первого выстрела – прибытия Пересильда. Эту сцену снял Петр Дубров, еще один житель российской части, который командовал большой цифровой кинокамерой, готовой к тому, чтобы экипаж открыл дверь люка и сел на станцию.

«Безусловно, эта миссия особенная, у нас есть люди, которые отправляются в космос, но не туристы и не профессиональные космонавты», – говорит Дмитрий Рогозин, генеральный директор Роскосмоса. Говорят, что Рогозин надеется, что эта поездка поможет агентству привлечь новое поколение талантов.

Планируется потратить около двух недель на съемку космической станции перед возвращением на космический корабль Союз – и обратно на Землю – 17 октября 2021 года.