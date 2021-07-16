Россия переводит бывших морских пехотинцев США в суровые тюрьмы советских времен | Голос Америки

МОСКВА – Бывший морской пехотинец США, отбывающий девятилетний тюремный срок в России, был переведен в пятницу из следственного изолятора в Москве в область Мордовии, где находится множество жестких тюрем советских времен.

В прошлом году Тревор Рейд был осужден за создание угрозы жизни двух московских полицейских в пьяном виде. Он отрицал это обвинение. Он сказал, что приговор был «явно политическим», а Вашингтон назвал судебный процесс «театром абсурда».

Рид оставался в следственном изоляторе после вынесения приговора, ожидающего рассмотрения апелляции. Эта апелляция была отклонена, и его приговор был подтвержден на судебном заседании в прошлом месяце.

Этим утром это был Тревор Рид [taken] Из Москвы он будет отбывать наказание в одной из Мордовии. [prison] Алексей Мельников, член Комитета пенитенциарного контроля, сообщил РИА Новости.

Мордовия расположена примерно в 500 км к востоку от Москвы. Пол Уилан, также бывший морской пехотинец США, отбывает 16-летний срок в тюрьме в этом регионе по обвинению в шпионаже, которое он отрицает.

Президент России Владимир Путин заявил перед саммитом с президентом США Джо Байденом в прошлом месяце, что он открыт для сделки по обмену пленными. Неизвестно, могли ли Уилан или Рид участвовать в обмене пленными.