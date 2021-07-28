entertainment

Россия побеждает команду США. Саймон Байлз отказался от участия в олимпийских командных соревнованиях مسابقة

28 июля, 2021
Muhammad

ТОКИО >> Россия свергла с трона сборную США как королеву гимнастики и однажды вечером выиграла олимпийские командные соревнования, когда Саймон Байлз, олимпийский чемпион мира в индивидуальном многоборье, снялся с соревнований всего после одной тренировки из-за того, что сборная США по гимнастике назвала медицинским. причины.

Байлы будут оцениваться ежедневно для остальных игр. Финал женского многоборья состоится в четверг вечером (JST).

Победа России положила конец десятилетию беспрецедентного успеха Америки в международной женской гимнастике. Сборная США выиграла все доступные олимпийские и мировые командные титулы с 2010 года.

Россия финишировала с результатом 169 528 очков, и ей лишь ненадолго угрожала команда США, которой пришлось завоевать серебро с 166 096 очками.

Команда США снова получила золото в Токио. Но американцы финишировали вторыми после России в воскресном квалификационном раунде после серии падений и ловушек.

После первых двух сессий Соединенные Штаты снизили отрыв России до 0,8 после трех сессий, когда обе команды закончили тренировки на земле. Но когда Джордан Чайлз упала, приземлилась на задницу, и ее ноги вышли за пределы поля, все шансы на то, что США удержат золотую медаль, исчезли.

Байлз был сбит с пола после того, как в первом повороте не смог приземлиться в опорном прыжке. Байлз вел интенсивный разговор с Сесилом Лэнди, ее личным тренером, прежде чем войти в комнату за пределами площадки для соревнований с тренером сборной США до того, как ротация закончилась.

Байлз появился на полу незадолго до начала второй сессии с США на бревне. Но вместо того, чтобы соревноваться, Байлз надела свои белые спортивные штаны, оставшись зрителем на всю оставшуюся ночь.

READ  Некролог: Джоан Мехелен Сильвер, режиссер, столкнувшийся с сопротивлением в Голливуде

Вечер принял необычный оборот перед третьей сессией, когда соведущий Хода Котб, одетый в красно-бело-синюю одежду Ральфа Лорена, смоделированную по образцу экипировки сборной США, попытался подбодрить нескольких присутствующих в аплодисменты Байлза. «Я люблю тебя, Саймон», – воскликнул Котб, стоя на прямой трансляции NBC над зоной балансира.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *