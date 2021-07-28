Россия побеждает команду США. Саймон Байлз отказался от участия в олимпийских командных соревнованиях مسابقة

ТОКИО >> Россия свергла с трона сборную США как королеву гимнастики и однажды вечером выиграла олимпийские командные соревнования, когда Саймон Байлз, олимпийский чемпион мира в индивидуальном многоборье, снялся с соревнований всего после одной тренировки из-за того, что сборная США по гимнастике назвала медицинским. причины.

Байлы будут оцениваться ежедневно для остальных игр. Финал женского многоборья состоится в четверг вечером (JST).

Победа России положила конец десятилетию беспрецедентного успеха Америки в международной женской гимнастике. Сборная США выиграла все доступные олимпийские и мировые командные титулы с 2010 года.

Россия финишировала с результатом 169 528 очков, и ей лишь ненадолго угрожала команда США, которой пришлось завоевать серебро с 166 096 очками.

Команда США снова получила золото в Токио. Но американцы финишировали вторыми после России в воскресном квалификационном раунде после серии падений и ловушек.

После первых двух сессий Соединенные Штаты снизили отрыв России до 0,8 после трех сессий, когда обе команды закончили тренировки на земле. Но когда Джордан Чайлз упала, приземлилась на задницу, и ее ноги вышли за пределы поля, все шансы на то, что США удержат золотую медаль, исчезли.

Байлз был сбит с пола после того, как в первом повороте не смог приземлиться в опорном прыжке. Байлз вел интенсивный разговор с Сесилом Лэнди, ее личным тренером, прежде чем войти в комнату за пределами площадки для соревнований с тренером сборной США до того, как ротация закончилась.

Байлз появился на полу незадолго до начала второй сессии с США на бревне. Но вместо того, чтобы соревноваться, Байлз надела свои белые спортивные штаны, оставшись зрителем на всю оставшуюся ночь.

Вечер принял необычный оборот перед третьей сессией, когда соведущий Хода Котб, одетый в красно-бело-синюю одежду Ральфа Лорена, смоделированную по образцу экипировки сборной США, попытался подбодрить нескольких присутствующих в аплодисменты Байлза. «Я люблю тебя, Саймон», – воскликнул Котб, стоя на прямой трансляции NBC над зоной балансира.